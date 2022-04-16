Пензенец о провалах грунта: нужна техника для поиска пустот в земле

16.04.2022 | 11:54

Житель Пензы Сергей Новиков прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» фотографию дома № 40 на улице Свердлова и пространства рядом с ним.

По фундаменту проходит трещина, отмостка разрушена, так же как и тротуар с ограждающим его бордюром. Куски асфальта буквально выворочены из почвы.

Автор фото рассказал, что беседовал с жителями дома. Разрушение, по их словам, началось в 2021 году. Люди обращались в управляющую компанию, но дело с мертвой точки не сдвинулось.

По мнению Сергея Новикова, проконтролировать восстановление здания и территории должна бывшая госжилинспекция, влившаяся в Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области. Однако, по его словам, в ведомстве лишь «направляют заявителям отписки о том, что теперь имеются ограничения и проверку не могут осуществить без разрешения прокуратуры.

«Ждем, когда что-то произойдет, тогда и дадим разрешение?» - задал пензенец риторический вопрос.

Сергей объясняет разрушение тем, что здание построено вдоль склона горы, где активно действуют грунтовые воды. Такую же картину можно наблюдать и в других местах на склонах возвышенности, как, впрочем, и на низменной местности, где из-за просадок почвы разваливается недавно уложенная тротуарная плитка.

«В крупных городах - Москве, Санкт-Петербурге и других - есть техника, которая с помощью ультразвука определяет провалы и пустоты в почве. Нашему городу необходимы такие машины, ведь в Пензе то и дело происходят провалы и просадки», - считает активист.

Пензенцы не раз жаловались на провалы как на тротуарах, так и на проезжей части. В 2021 году на той же улице Свердлова дыра в дорожном покрытии оказалась такой большой, что в нее засунули куст, дабы предупредить водителей об опасности.