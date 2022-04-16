На улице Островского детская площадка осталась ничьей

16.04.2022 | 19:30

Годы идут, а вопрос, кто должен следить за детской площадкой за домом № 16 на проспекте Победы, не решается. Урны переполнены, мусор валяется на земле, упавшие деревья лежат несколько месяцев. Хоть что-то расчистить пытаются немногочисленные активисты.

Современная игровая зона появилась здесь несколько лет назад. Площадку давно ждали: сюда приходят ребята с проспекта Победы, улиц Карпинского, Островского, Фурманова и даже 8 Марта.

Но оттуда же идут и взрослые с бутылками.

«Хулиганье, не знаем, что с ними делать, какие меры принимать. А людей с детьми полно. Еще бы какие аттракционы поставить, тренажеры, как на Карпинского», - предложила местная жительница.

Дело в неопределенном статусе площадки: оборудовать ее оборудовали, но ни за кем не закрепили. Управляющие компании в соседних домах разные, брать на себя ответственность какая-то одна не хочет. Об этом родители говорят несколько лет.

«Дети гуляют - стекла, бутылки пивные, курки. Убирают только сами жители, а нам говорят, что это все ни к кому не относится. Коммунальщики отказываются», - рассказали молодые родители.

И хоть бы полиция следила за тем, чтобы компании не распивали во дворе алкоголь. Ведь это место для игр, а не для возлияний.