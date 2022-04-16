Число умерших от ковида пензенцев с начала эпидемии превысило 5,7 тыс.

16.04.2022 | 12:19

155 случаев заболевания COVID-19 подтверждено в Пензенской области за сутки. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщил региональный оперативный штаб.

51 заболевший проживает в Пензе, 18 - в Кузнецком районе, 14 - в Сердобском, по 10 - в Никольском и Пензенском районах.

На Заречный приходится 7 случаев коронавирусной инфекции.

6 раз диагноз поставили в Каменском районе, по 5 - в Бековском и Мокшанском, по 4 - в Нижнеломовском, Тамалинском и Шемышейском, по 3 - в Белинском и Башмаковском, по 2 - в Вадинском, Малосердобинском, Неверкинском и Спасском, по 1 - в Бессоновском, Городищенском и Земетчинском районах.

Общее число случаев заболевания ковидом в регионе достигло 182 733. За время эпидемии выздоровело 175 747 человек, в том числе 179 были выписаны 15 апреля. Скончалось в общей сложности 5 704 пациента, из которых 9 - за минувшие сутки.