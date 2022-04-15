За сутки в Пензенской области выявлено еще 165 случаев COVID-19

15.04.2022 | 15:57

В пятницу, 15 апреля, региональный оперативный штаб сообщил о 164 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. 36 пациентам потребовалась госпитализация.

72 человека заболели в Пензе, 17 - в Земетчинском районе, 11 - в Городищенском.

9 случаев коронавирусной инфекции выявлено в Наровчатском районе, 8 - в Колышлейском, по 7 - в Башмаковском и Сердобском, 6 - в Бессоновском.

4 пациента проживают в Заречном, по 3 - в Белинском, Иссинском и Лунинском районах, по 2 - в Камешкирском, Пачелмском, Спасском, Тамалинском и Шемышейском, по 1 - в Бековском, Кузнецком, Мокшанском и Сосновоборском районах.

С начала эпидемии в Пензенской области официально подтверждено 182 578 случаев заболевания. За это время выздоровело 175 568 человек, в том числе 218 выписались 14 апреля. Скончались 5 695 пациентов, из которых 8 - за минувший день.