Сетевое издание|18+|Пятница|15 апр 2022|17:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

За сутки в Пензенской области выявлено еще 165 случаев COVID-19

Печать
Telegram

В пятницу, 15 апреля, региональный оперативный штаб сообщил о 164 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. 36 пациентам потребовалась госпитализация.

72 человека заболели в Пензе, 17 - в Земетчинском районе, 11 - в Городищенском.

9 случаев коронавирусной инфекции выявлено в Наровчатском районе, 8 - в Колышлейском, по 7 - в Башмаковском и Сердобском, 6 - в Бессоновском.

4 пациента проживают в Заречном, по 3 - в Белинском, Иссинском и Лунинском районах, по 2 - в Камешкирском, Пачелмском, Спасском, Тамалинском и Шемышейском, по 1 - в Бековском, Кузнецком, Мокшанском и Сосновоборском районах.

С начала эпидемии в Пензенской области официально подтверждено 182 578 случаев заболевания. За это время выздоровело 175 568 человек, в том числе 218 выписались 14 апреля. Скончались 5 695 пациентов, из которых 8 - за минувший день.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте