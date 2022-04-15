В мэрии поделились планами по оформлению Пензы ко Дню Победы

15.04.2022 | 08:27

В преддверии Дня Победы в Пензе разместят около 50 тематических баннеров. Этот и другие пункты концепции оформления обсудили на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию в четверг, 14 апреля.

«По пути следования «Бессмертного полка» полностью заменим коммерческую рекламу на баннеры, посвященные Дню Победы. Также тематически оформим 10 остановочных павильонов на проспекте Победы», - сообщил директор городской рекламной службы Вадим Муравлев.

Кроме того, в апреле в общественных местах и на разделительных полосах дорог планируется установить конструкции в виде звезд. На площади Ленина и Юбилейной площади, в скверах Бессмертного полка и Славы установят арки.

«Для создания праздничного настроения включат иллюминацию - гирлянды-триколор на мостах и путепроводах, растяжки на автомагистралях», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Будут благоустроены памятные места, братские захоронения, Музей военной техники под открытым небом, мемориал «Селикса».

Участники совещания подтвердили прежде озвученную информацию, что праздничный салют состоится после большого концерта на Юбилейной площади, и напомнили, что вечерние программы будут также организованы на Фонтанной площади, набережной реки Суры, около Монумента воинской и трудовой славы.