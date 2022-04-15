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Общество

В мэрии поделились планами по оформлению Пензы ко Дню Победы

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В преддверии Дня Победы в Пензе разместят около 50 тематических баннеров. Этот и другие пункты концепции оформления обсудили на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию в четверг, 14 апреля.

«По пути следования «Бессмертного полка» полностью заменим коммерческую рекламу на баннеры, посвященные Дню Победы. Также тематически оформим 10 остановочных павильонов на проспекте Победы», - сообщил директор городской рекламной службы Вадим Муравлев.

Кроме того, в апреле в общественных местах и на разделительных полосах дорог планируется установить конструкции в виде звезд. На площади Ленина и Юбилейной площади, в скверах Бессмертного полка и Славы установят арки.

«Для создания праздничного настроения включат иллюминацию - гирлянды-триколор на мостах и путепроводах, растяжки на автомагистралях», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Будут благоустроены памятные места, братские захоронения, Музей военной техники под открытым небом, мемориал «Селикса».

Участники совещания подтвердили прежде озвученную информацию, что праздничный салют состоится после большого концерта на Юбилейной площади, и напомнили, что вечерние программы будут также организованы на Фонтанной площади, набережной реки Суры, около Монумента воинской и трудовой славы.

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Гость||

День Победы- это высокий уровень жизни и культуры, а не баннеры и парады на советской технике.

Гость||

Чиновники не поделились планами по отключению отопления? Идет третий день после подписания губернатором указа на отключение и все эти задержки оплачивает население! Если губернатор не может повлиять на жадность бенефициара генерирующей тепло компании то многие горожане сердечники и гипертоники просто не доживут до дня победы!

Гость||

До июля топить будут, а в ноябре- декабре плановый ремонт

Гость||

В Терновке отключили как обещали, теперь в доме холодно, а прогноз погоды не радует.

Хотелось бы, чтобы в каждой квартире можно было бы самостоятельно регулировать температуру, но это потребует переустройства всей системы отопления. Так что приходится локально то перекрывать краны на батареях, то включать обогреватель и мечтать о своём частном доме.

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