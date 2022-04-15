АСИ поможет запустить лучшие проекты по развитию технологий и социальной сферы

15.04.2022 | 15:37

Агентство стратегических инициатив (АСИ) заявило о старте нового отбора проектов по развитию технологий и социальной сферы. Создатели полезных общественных инициатив могут подать заявку на участие в отборе до 30 июня текущего года.

Победителям отбора, авторам самых перспективных проектов, АСИ окажет помощь в их реализации. Так, агентство поможет преодолеть административные барьеры, поддержит на этапе взаимодействия с органами федеральной, региональной или муниципальной власти, поспособствует в поиске надежных партнеров и инвесторов. Кроме того, АСИ предоставит возможность подключиться к акселераторам экосистемы АСИ и партнеров.

Выбор кандидатов будет вестись по четырем направлениям.

«Качество жизни» - предложения, целью которых служит укрепление связей между государством, предпринимателями, некоммерческими организациями для решения социальных задач, формирования благоприятных условий для повышения уровня качества и продолжительности жизни россиян.

«Технологии» - инициативы, в которых новые технологии помогают стимулировать развитие приоритетных отраслей российской экономики (промышленного сектора, энергетики, IT и телекоммуникаций, логистики, транспорта).

«Актуальные навыки» - решения, направленные на обучение и переподготовку кадров по самым актуальным профилям, а также меры по популяризации новых форм занятости и самореализации населения страны.

«Предпринимательство» - проекты, которые в перспективе позволят объединить деятелей различных бизнес-сообществ и предоставить им новые возможности организации работы.

Подробнее узнать о предоставляемых АСИ возможностях и заполнить заявку на участие в отборе можно по ссылке asi.ru/leaders/lead-projects.