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Общество

Пензенцам объяснили, как правильно хранить купленные впрок продукты

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Нестабильная экономическая ситуация заставила многих жителей Пензенской области сделать запасы продуктов. Некоторые покупают впрок, чтобы заполнить кладовые на дачном участке в преддверии сезона.

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, как правильно хранить продукты, чтобы они не испортились.

Например, муку после покупки следует переместить в герметичные контейнеры с плотной крышкой. Так можно обезопасить продукт от пищевой моли и жучков.

Кроме того, выбирая место для хранения, важно помнить, что мука боится солнца, сырости и перепадов температур.

Многие хозяйки думают, что растительное масло лучше всего держать в холодильнике. Это ошибочное мнение. Холод требуется льняному маслу, а все остальные виды нужно хранить при комнатной температуре, в темном месте и желательно в стеклянной, а не пластиковой таре.

Купленные впрок макароны и крупы, по словам специалистов, следует держать в сухом и темном месте.

Что касается кофе, то продукт не испортится в вакуумной фольгированной упаковке в сухом и прохладном месте. То же самое относится к какао.

Запасы сахара и соли должны храниться в темном, сухом, прохладном месте. В Роспотребнадзоре порекомендовали использовать герметичные пластмассовые или керамические емкости.

Консервы нужно держать в сухих и прохладных помещениях, где нет резких колебаний температуры.

«Прежде чем убрать покупки на полки, напишите на каждом контейнере дату приобретения товара и окончание срока годности (должно быть указано на упаковке)», - посоветовали пензенцам в ведомстве.

Также специалисты напомнили жителям области о необходимости регулярно проверять запасы. Есть опасность, что в них заведется пищевая моль.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Хватит уже ерундой занимаются, работайте, кабаны!

Гость||

Проблем в городе нет только охранении круп рассказывать?

Гость||

А я 50 кило сахара купил и бражку поставил

Гость||

Начальника рпн на мясо можно сдать, с салом, тьфу, учат они!

Гость||

Гость писал(a):

Начальника рпн на мясо можно сдать, с салом, тьфу, учат они!
От хряка вонючее мясо если во время не кастрировать.

Гость||

Вот контора, от безделья маются.

Имя: Гость
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