Пензенцам объяснили, как правильно хранить купленные впрок продукты

14.04.2022 | 11:28

Нестабильная экономическая ситуация заставила многих жителей Пензенской области сделать запасы продуктов. Некоторые покупают впрок, чтобы заполнить кладовые на дачном участке в преддверии сезона.

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, как правильно хранить продукты, чтобы они не испортились.

Например, муку после покупки следует переместить в герметичные контейнеры с плотной крышкой. Так можно обезопасить продукт от пищевой моли и жучков.

Кроме того, выбирая место для хранения, важно помнить, что мука боится солнца, сырости и перепадов температур.

Многие хозяйки думают, что растительное масло лучше всего держать в холодильнике. Это ошибочное мнение. Холод требуется льняному маслу, а все остальные виды нужно хранить при комнатной температуре, в темном месте и желательно в стеклянной, а не пластиковой таре.

Купленные впрок макароны и крупы, по словам специалистов, следует держать в сухом и темном месте.

Что касается кофе, то продукт не испортится в вакуумной фольгированной упаковке в сухом и прохладном месте. То же самое относится к какао.

Запасы сахара и соли должны храниться в темном, сухом, прохладном месте. В Роспотребнадзоре порекомендовали использовать герметичные пластмассовые или керамические емкости.

Консервы нужно держать в сухих и прохладных помещениях, где нет резких колебаний температуры.

«Прежде чем убрать покупки на полки, напишите на каждом контейнере дату приобретения товара и окончание срока годности (должно быть указано на упаковке)», - посоветовали пензенцам в ведомстве.

Также специалисты напомнили жителям области о необходимости регулярно проверять запасы. Есть опасность, что в них заведется пищевая моль.