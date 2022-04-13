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Общество

В Пензенской области «Орлан» будет ездить до р. п. Башмаково

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С субботы, 16 апреля, в Пензенской области маршрут рельсового автобуса «Орлан», курсирующего по маршруту Пенза-I - Пачелма, продлевается до станции Башмаково.

Дизельный поезд будет перевозить пассажиров по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Поезд № 6111/6115 по понедельникам, пятницам, субботам, воскресеньям будет отправляться из Пензы в 8:35, прибывать на станцию Белинскую в 10:11, отправляться дальше в 10:26 и прибывать в Башмаково в 11:57.

Поезд № 6110/6112 будет отправляться из р. п. Башмаково в 14:10, прибывать на станцию Белинскую в 15:40, отправляться в 16:00 и приезжать в Пензу в 17:37.

«Организация движения поезда запланирована в качестве пилотного проекта на летний период. При востребованности данного поезда у жителей Башмаковского района будет рассмотрен вопрос о продлении периода курсирования поезда», - уточнили в пресс-службе регионального минцифротранса.

Сейчас в поезде «Орлан» два вагона. Летом на участке Пенза-I - Белинская планируется увеличить их состав до четырех.

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Гость||

Ну и отлично! Вагонов бы еще побольше.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

рельсового автобуса «Орлан»
penzainform.ru писал(a):
в поезде «Орлан»
Вы там определитесь уже, автобус это или самокат.

Гость||

Путешествоать можно из Пензы в Башмаково и обратно. Тур выходного дня!

Гость||

чо почем?

Имя: Гость
Комментарий:

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