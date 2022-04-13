В области проходят учения по защите от пожаров и пропуску половодья

13.04.2022 | 09:04

Во вторник, 12 апреля, Пензенская область присоединилась к трехдневным всероссийским командно-штабным учениям по отработке обеспечения безопасного пропуска весеннего половодья и защите от природных пожаров. В связи с этим региональное ГУ МЧС просит граждан соблюдать спокойствие.

В частности, в Кузнецке в течение трех дней будут проверять работу каждого специализированного звена, отвечающего за те или иные действия в условиях ЧС.

В первый день штабной тренировки прошла проверка оперативно-эвакуационных групп в школе № 4 и готовности общежития Кузнецкого многопрофильного колледжа превратиться в пункт временного размещения населения и принять горожан.

Также в первый день состоялся смотр сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый и пожароопасный период.

В среду, 13 апреля, будет отработана практическая вводная по организации переправы через реку Труев в районе Вишневского моста. На четверг запланирована тренировка по локализации перехода природного пожара на жилое строение.

«Итоги командно-штабного учения будут подведены 14 апреля», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.