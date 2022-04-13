Сетевое издание|18+|Среда|13 апр 2022|10:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В области проходят учения по защите от пожаров и пропуску половодья

Печать
Telegram

Во вторник, 12 апреля, Пензенская область присоединилась к трехдневным всероссийским командно-штабным учениям по отработке обеспечения безопасного пропуска весеннего половодья и защите от природных пожаров. В связи с этим региональное ГУ МЧС просит граждан соблюдать спокойствие.

В частности, в Кузнецке в течение трех дней будут проверять работу каждого специализированного звена, отвечающего за те или иные действия в условиях ЧС.

В первый день штабной тренировки прошла проверка оперативно-эвакуационных групп в школе № 4 и готовности общежития Кузнецкого многопрофильного колледжа превратиться в пункт временного размещения населения и принять горожан.

Также в первый день состоялся смотр сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый и пожароопасный период.

В среду, 13 апреля, будет отработана практическая вводная по организации переправы через реку Труев в районе Вишневского моста. На четверг запланирована тренировка по локализации перехода природного пожара на жилое строение.

«Итоги командно-штабного учения будут подведены 14 апреля», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото gorodkuzneck.ru
0
0
0
 
Гость||

"Пропуск половодья" - это как? Оно есть, но мы его пропустим?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте