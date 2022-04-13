Только с берега: в Пензенской области ввели ограничения для рыбаков

13.04.2022 | 18:43

Теперь только поплавочная удочка с двумя крючками может быть в руках любителей рыбной ловли. На территории Пензенской области начинается период нереста. С 15 апреля добыча водных биоресурсов должна осуществляться согласно правилам, в противном случае нарушителям грозит административная или даже уголовная ответственность.

«Рыба нерестится, миграция проходит по всем рекам: как в Сурском водохранилище, так и на реке Суре, во всех водоемах нашей Пензенской области. Нерест проходит и в прудах общего пользования. Все это будет под нашим контролем», - пояснил заместитель начальника отдела Средневолжского территориального управления Росрыболовства Леонид Баталин.

Добыча обитателей пензенских водоемов в обозначенные даты наносит серьезный ущерб. В денежном эквиваленте - тоже: например, если небольшой судак был пойман до начала нерестового периода, сумма составит 3 305 рублей, во время него - 6 610.

В управления Росрыболовства области говорят, что в прошлом году водным биоресурсам был причинен вред на один миллион рублей.

«Привлечено по 256-й статье УК РФ 14 нарушителей, по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ составлено 414 административных правонарушений», - рассказал Леонид Баталин.

В майские праздники многие отправятся к водоемам. Представители рыбоохраны просят пензенцев следовать букве закона и ловить судака, леща, щуку, плотву и других обитателей водоемов только с берега. Ограничения действуют до 15 июня.