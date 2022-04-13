Активисты привели в порядок могилы ветеранов на Новозападном кладбище

Активные представители молодежи пришли на Новозападное кладбище. На Аллее славы они занялись очисткой могил ветеранов Великой Отечественной войны и людей, погибших при исполнении служебного долга. Акция традиционная, такой работой занимаются не первый год.
«Здесь очень много наших земляков, кто погиб в афганской войне, в чеченском конфликте и в спецоперации на Северном Кавказе», - рассказал руководитель волонтерской роты «Боевого братства» Виктор Колгатин.
За захоронениями воинов следят в течение всего года, но особое внимание уделяют этому весной, накануне Праздника Победы. Нужно раскидать оставшийся снег и собрать листья.
«Мы по мере возможности и наших сил убираем у тех, которые нуждаются, у кого нет родственников или они пожилые, сложно ухаживать за захоронениями. Мы помогаем», - пояснил Виктор Колгатин.
Молодые люди следят за могилами не только на Новозападном кладбище, но и на других, где похоронены защитники Отечества.
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