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Общество

Министерство ЖКХ и ГЗН ответило на просьбы об отключении отопления

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Во вторник, 12 апреля, Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области разъяснило жителям региона особенности завершения отопительного сезона. Пост об этом ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

Таким образом министерство решило ответить на обращения граждан, поступающие в большом количестве.

«Решения о включении или отключении централизованной отопительной системы принимаются органами местного самоуправления (в Пензе - администрация города Пензы). В соответствии с прогнозом погоды муниципалитетами устанавливается дата, в которую сотрудники теплоснабжающих организаций отключат отопление.

Дата отключения отопления зависит от температуры воздуха на улице. Она должна быть не ниже +8 градусов в течение 5 суток. Это условие актуально для домов, в которые тепло подается по центральным сетям. В случае если многоквартирный дом отапливается автономно, решение об отключении системы принимается собственниками в ходе собрания», - говорится в посте.

По данным опроса, проведенного на портале PenzaInform.ru, более 60% участников голосования высказались за отключение тепла в областном центре. В Заречном по решению главы города Олега Климанова подачу ресурса начали останавливать 11 апреля.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Замирзаююююю!

Гость||

А они могут что то конкретно сказать?

Гость||

Коррупция -это они нам хотели объяснить?

Гость||

5 суток выше +8. А дальше ниже +8 хоть целый месяц. Прогноз погоды учитывать когда будете?

Гость||

Мерзнешь?- Купи валенки и грелку резиновую.

Гость||

И чего они ответили? Нормативы мы и сами можем прочитать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Решения о включении или отключении централизованной отопительной системы принимаются органами местного самоуправления (в Пензе - администрация города Пензы).
Т.е. Александром Басенко.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Дата отключения отопления зависит от температуры воздуха на улице. Она должна быть не ниже +8 градусов в течение 5 суток.
Никогда не соблюдаются эти правила в Пензе с 2016 года. Особенно в сентябре.

Имя: Гость
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