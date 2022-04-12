Министерство ЖКХ и ГЗН ответило на просьбы об отключении отопления

12.04.2022 | 08:43

Во вторник, 12 апреля, Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области разъяснило жителям региона особенности завершения отопительного сезона. Пост об этом ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

Таким образом министерство решило ответить на обращения граждан, поступающие в большом количестве.

«Решения о включении или отключении централизованной отопительной системы принимаются органами местного самоуправления (в Пензе - администрация города Пензы). В соответствии с прогнозом погоды муниципалитетами устанавливается дата, в которую сотрудники теплоснабжающих организаций отключат отопление.

Дата отключения отопления зависит от температуры воздуха на улице. Она должна быть не ниже +8 градусов в течение 5 суток. Это условие актуально для домов, в которые тепло подается по центральным сетям. В случае если многоквартирный дом отапливается автономно, решение об отключении системы принимается собственниками в ходе собрания», - говорится в посте.

По данным опроса, проведенного на портале PenzaInform.ru, более 60% участников голосования высказались за отключение тепла в областном центре. В Заречном по решению главы города Олега Климанова подачу ресурса начали останавливать 11 апреля.