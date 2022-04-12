Экстремистские комментарии в Сети обошлись пензенцу в 15 тысяч рублей

37-летнему жителю Пензы пришлось поплатиться за резкие высказывания в интернете.
Раньше мужчина жил в Мурманске. Весной 2020 года он разместил к публикациям других пользователей местного сообщества соцсети «ВКонтакте» несколько комментариев.
По заключению специалиста, в трех из них имелись высказывания, негативно оценивающие группу лиц по признакам принадлежности к представителям кавказских, закавказских или среднеазиатских народов, а также содержались призывы к враждебным в их отношении действиям.
В конце 2021 года мужчина удалил свой аккаунт. Тем не менее прокуратура Железнодорожного района Пензы возбудила три административных дела по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства человека либо группы лиц).
В итоге невоздержанного в выражениях мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей.
«После вступления постановлений в законную силу прокуратура района в судебном порядке будет добиваться блокировки размещенной в социальной сети правонарушителем информации экстремистского характера», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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Хулиганы и нарики толпами скачут, а эти в инете инфу столетнюю выискивают, уже удаленную, орлы! Наградили этих доблестных героев?