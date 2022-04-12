Экстремистские комментарии в Сети обошлись пензенцу в 15 тысяч рублей

12.04.2022 | 15:19

37-летнему жителю Пензы пришлось поплатиться за резкие высказывания в интернете.

Раньше мужчина жил в Мурманске. Весной 2020 года он разместил к публикациям других пользователей местного сообщества соцсети «ВКонтакте» несколько комментариев.

По заключению специалиста, в трех из них имелись высказывания, негативно оценивающие группу лиц по признакам принадлежности к представителям кавказских, закавказских или среднеазиатских народов, а также содержались призывы к враждебным в их отношении действиям.

В конце 2021 года мужчина удалил свой аккаунт. Тем не менее прокуратура Железнодорожного района Пензы возбудила три административных дела по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства человека либо группы лиц).

В итоге невоздержанного в выражениях мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей.

«После вступления постановлений в законную силу прокуратура района в судебном порядке будет добиваться блокировки размещенной в социальной сети правонарушителем информации экстремистского характера», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.