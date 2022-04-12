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Общество

Экстремистские комментарии в Сети обошлись пензенцу в 15 тысяч рублей

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37-летнему жителю Пензы пришлось поплатиться за резкие высказывания в интернете.

Раньше мужчина жил в Мурманске. Весной 2020 года он разместил к публикациям других пользователей местного сообщества соцсети «ВКонтакте» несколько комментариев.

По заключению специалиста, в трех из них имелись высказывания, негативно оценивающие группу лиц по признакам принадлежности к представителям кавказских, закавказских или среднеазиатских народов, а также содержались призывы к враждебным в их отношении действиям.

В конце 2021 года мужчина удалил свой аккаунт. Тем не менее прокуратура Железнодорожного района Пензы возбудила три административных дела по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства человека либо группы лиц).

В итоге невоздержанного в выражениях мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей.

«После вступления постановлений в законную силу прокуратура района в судебном порядке будет добиваться блокировки размещенной в социальной сети правонарушителем информации экстремистского характера», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Хулиганы и нарики толпами скачут, а эти в инете инфу столетнюю выискивают, уже удаленную, орлы! Наградили этих доблестных героев?

Гость||

бывает так что и правда становится экстремизмом в мире лжи по оруеллу

Гость||

Джальсомино в стране лжецов…

Гость||

про русских почему всем оскорбления можно писать, никого не судят? задрали с этим односторонним экстремизмом и национализмом!!! самая ущемленная нация в России это русские!

Гость||

Эти оскорбленные уроженцы такое бывает орут и в открытую обещают зарезать, но никто не слышит, правоохранители за компами сидят день и ночь

Гость||

Гость писал(a):

Эти оскорбленные уроженцы такое бывает орут и в открытую обещают зарезать, но никто не слышит, правоохранители за компами сидят день и ночь
правоохранители заняли, мягко говоря, странную позицию... за такую их позицию и самих их можно судить!

Гость||

Идёт запугивание, что бы не только не вякали, но и не думали, ужас. Когда конец этому?

Гость||

Гость писал(a):

Эти оскорбленные уроженцы такое бывает орут и в открытую обещают зарезать
и режут! новости ежедневно сообщают о таких случаях! а русские вякнуть теперь у себя на родине ничего не могут!

Гость||

Русский мир только на словах, а так руские как были самым бесправным народом, так и остались.

Гость||

Два года прошло, все удалено, но нет , стали выискивать, совсем делать нечего, не хватает явных нарушений или что?

Гость||

Гость писал(a):

а русские вякнуть теперь у себя на родине ничего не могут!
Потому что мычать можете только с разрешения!

Гость||

А пердеть?

Гость||

Хва разжигать, а то 15 косых слупят

Гость||

Гость писал(a):

Хва разжигать, а то 15 косых слупят
так вроде никто не обижает никого)

Гость||

Гость писал(а):

> бывает так что и правда становится экстремизмом в мире лжи по оруеллу

Комментарий экстремиста

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след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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