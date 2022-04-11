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Общество

В области на въездах в леса установят почти 700 шлагбаумов

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В Пензенской области началось противопожарное обустройство лесов. Пока специалисты занимаются установкой щитов с противопожарной пропагандой и шлагбаумов, которые ограничивают въезд в зеленую зону.

Также в планах реконструировать 67,8 км дорог противопожарного назначения, проложить 2 720 км минерализованных полос, обновить 9 892 км существующих.

Будет прочищено 592 км просек, установлено 464 аншлага при въезде в лес и 698 шлагбаумов, добавили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Пожароопасный сезон в регионе стартовал 10 апреля. За разведение огня в необорудованных для этого местах, брошенные спички или окурки, выжигание травы под деревьями и другие нарушения гражданам грозит штраф до 3 000 рублей.

В 2021 году в Пензенской области от пожаров пострадало более 159 га леса. Крупных возгораний не зарегистрировали.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

вышки с автоматчиками не будут устанавливать

Гость||

Затяните все колючкой и аусвайсы введите, дурачьё

Гость||

penzainform.ru писал(a):

занимаются установкой щитов с противопожарной пропагандой и шлагбаумов
Не лучше ли эти силы и финансы бросить на оборудование мест для отдыха?

Гость||

А вот хрен тебе, в лесу вообще нельзя отдыхать с шашлыками

Гость||

Если нет дачи значит ты не у дачник...

Гость||

Это что-бы люди не видели лесных порубок и воровства леса по зимнику.?

С края лес не трогают обычно,200 метров вглубь залят хищнически.

(старый грибник)

Гость||

Гость писал(a):

Гость|11.04.2022 15:58|

А вот хрен тебе, в лесу вообще нельзя отдыхать с шашлыками

Да всё можно!Года ходим и все нормально.

Самое главное никто почти не ходит и правильно.Сидите дома буртасьё.Слушайте Скобеиху и Соловья.Леса это не для вас.И спорт и туризм вам это чуждо.Маленькие круглые мордатые колобочки!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|11.04.2022 16:01|

Это что-бы люди не видели лесных порубок и воровства леса по зимнику.?

С края лес не трогают обычно,200 метров вглубь залят хищнически.

(старый грибник)

Возможно. Но зимой то?Лес это не город. Снегу там как минимум почти по пояс. На чём ехать?. Ничто там не проедет.

Гость||

Нужно срочно запретить глупомордым буртасам ходить в лес! Ишь чо по лесу шариться собрались! Или вы забыли чьи в лесу шишки!?

Гость||

в лес пешком ходить нужно а не на тачках шашлыки в лесу есть были и будут

Гость||

И правильно, зачем вам в лес ходить. Вы себя культурно вести не умеете. Придете, мусор после себя оставите - бутылки, пакеты, дрянь всякую. Когда культурно научитесь себя вести тогда и ходите, а пока вам - шлагбаум!

Гость||

Кто вы?Кто ты?Что ты Мотя всех по "одну гребенку". Лично я пакетов 10 выношу каждый гол забитых до вверху мусора. И не жужжу.Собирал команду собрать хотябы. Даже был готов заплатить. И никого.

Вы обратите какой мусор у водохранилища.Вот где жопа то полная.

А вообще пользуясь случаем.Ребята,друзья,буртассы.Ну не мусорьте пожалуйста.Увозите с собой мусор и выбрасыйвайте в контейнеры.Честн слово все загажено. Ну не развалится никто.Мусор с собой в пакет собрать и выкинуть!Всем Спасибо!Здоровья,счастья и благополучия!

Гость||

вот они поэтому стараются, что бы не изнасиловали, а вы думали от пожара? ошибочка вышла. лес не восстанавливают, а рубят молодняк, раньше я помню ученики целое лето работали на посадки сосёнок, а сейчас не видно.

Гость||

А на сурском водохранилище тоже шлагбаумы установят?А избушки многомиллионные у самой воды снесут?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|11.04.2022 16:45|

А на сурском водохранилище тоже шлагбаумы установят?А избушки многомиллионные у самой воды снесут?

Э не.Там низя

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Имя: Гость
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