В области на въездах в леса установят почти 700 шлагбаумов

11.04.2022 | 15:29

В Пензенской области началось противопожарное обустройство лесов. Пока специалисты занимаются установкой щитов с противопожарной пропагандой и шлагбаумов, которые ограничивают въезд в зеленую зону.

Также в планах реконструировать 67,8 км дорог противопожарного назначения, проложить 2 720 км минерализованных полос, обновить 9 892 км существующих.

Будет прочищено 592 км просек, установлено 464 аншлага при въезде в лес и 698 шлагбаумов, добавили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Пожароопасный сезон в регионе стартовал 10 апреля. За разведение огня в необорудованных для этого местах, брошенные спички или окурки, выжигание травы под деревьями и другие нарушения гражданам грозит штраф до 3 000 рублей.

В 2021 году в Пензенской области от пожаров пострадало более 159 га леса. Крупных возгораний не зарегистрировали.