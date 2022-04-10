В Пензе утвердили срок отселения жильцов из дома на Московской

10.04.2022 | 12:53

Администрация Пензы установила срок отселения жильцов и нанимателей из дома № 20 на улице Московской, признанного аварийным и подлежащим реконструкции.

Соответствующее изменение было внесено в постановление и. о. мэра города Романом Поликарповым 7 апреля.

По данным «2ГИС», здание на Московской - кирпичный двухэтажный дом 1917 года постройки. Помимо квартир в нем располагаются коммерческие организации: бар, магазин одежды, ломбард, студия кулинарного мастерства и др.

Собственники помещений МКД должны отселиться в срок до 1 июля 2033 года.

В исходной версии документа, датированного 11 марта, говорилось, что владельцам площадей рекомендовано провести реконструкцию помещений в срок до 31 декабря 2032 года.

Ранее сообщалось, что на Московской рассыпается фундамент дома № 10. Годы и плохое обслуживание не пошли на пользу бывшей усадьбе купца Иванисова и продавца книг Алексеева.

Также поднимался вопрос о состоянии фасадов домов № 24 и 30, стены которых, по замечанию одного из пензенцев, превращаются в решето.

«Это старинная улица, а старину надо беречь, если уж не снесли», - подчеркивали горожане.