В Пензе утвердили срок отселения жильцов из дома на Московской

Администрация Пензы установила срок отселения жильцов и нанимателей из дома № 20 на улице Московской, признанного аварийным и подлежащим реконструкции.
Соответствующее изменение было внесено в постановление и. о. мэра города Романом Поликарповым 7 апреля.
По данным «2ГИС», здание на Московской - кирпичный двухэтажный дом 1917 года постройки. Помимо квартир в нем располагаются коммерческие организации: бар, магазин одежды, ломбард, студия кулинарного мастерства и др.
Собственники помещений МКД должны отселиться в срок до 1 июля 2033 года.
В исходной версии документа, датированного 11 марта, говорилось, что владельцам площадей рекомендовано провести реконструкцию помещений в срок до 31 декабря 2032 года.
Ранее сообщалось, что на Московской рассыпается фундамент дома № 10. Годы и плохое обслуживание не пошли на пользу бывшей усадьбе купца Иванисова и продавца книг Алексеева.
Также поднимался вопрос о состоянии фасадов домов № 24 и 30, стены которых, по замечанию одного из пензенцев, превращаются в решето.
«Это старинная улица, а старину надо беречь, если уж не снесли», - подчеркивали горожане.
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Хватит уже, посносили и изуродовали много хорошего. Каждому дому на Московской присвоить статус памятника регионального значения! И строго запретить всякие новострои, как Жулябину