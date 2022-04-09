В Пензенской области за день 1 164 человека выписано после COVID-19

09.04.2022 | 13:11

В субботу, 9 апреля, стали известны новые данные о ситуации с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в Пензенской области подтверждено 219 случаев COVID-19, выздоровело 1 164 человека, скончалось 7.

Географию новых случаев заболевания озвучили в региональном оперштабе.

102 человека заболели в Пензе, 18 - в Сердобском районе, 12 - в Колышлейском.

9 случаев COVID-19 зафиксировано в Иссинском районе, 8 - в Башмаковском, по 7 - в Никольском и Спасском, по 6 - в Белинском, Бессоновском и Нижнеломовском, по 5 - в Мокшанском районе и городе Заречном.

По 4 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция» проживают в Каменском, Кузнецком и Лопатинском районах, по 3 - в Бековском, Земетчинском и Пензенском, по 2 - в Городищенском и Тамалинском, по 1 - в Камешкирском, Неверкинском и Сосновоборском районах.

С начала эпидемии общее число заболевших достигло 181 489, выздоровевших - 173 930. Ушли из жизни 5 652 пациентов.