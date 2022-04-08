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Общество

В Пензе половина опрошенных хотят работать четыре дня в неделю

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Идею четырехдневной рабочей недели поддерживают 50% жителей Пензы, ответивших на вопросы специалистов сервиса SuperJob. Опрос проводился с 30 марта по 6 апреля.

Каждый третий (32%) высказался против сокращения рабочей недели, опасаясь снижения доходов.

При этом сторонниками четырехдневки чаще выступают опрошенные в возрасте до 34 лет (53%) либо имеющие доход от 50 до 80 тыс. руб. (58%).

61% пензенцев, трудящихся на пятидневке, уверены, что за четыре дня способны выполнять необходимый объем работы (из них 74% - в возрасте до 34 лет). Практически каждый четвертый (26%) заявил, что не сможет этого сделать (из них 25% - с доходом более 80 тыс. руб).

Несмотря на готовность части пензенцев перейти на четырехдневку, в 92% пензенских компаний такая возможность даже не рассматривалась, а 4% считают это недопустимым.

Лишь 1% работодателей уже ввели четырехдневную рабочую неделю, а еще 6% обсуждали это и допустили вероятность применения такой меры в случае необходимости.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Идею четырехдневной рабочей недели поддерживают 50% жителей Пензы
Идею пятидневного режима работы школ поддерживают 65% и где практический результат?

Гость||

Поддерживают бюджетники. Только их, видимо, и опрашивали.

Гость||

Правильно столько чинуш спят и видят как можно реже на работу ходить потому что ходя на работу они и так не чего кроме переправления бумажек не делают

Гость||

Мечта любого стулогрея, чтобы вообще на работу не ходить, а зарплату получать. Это называется коммунизм. Для остальных по максимальной возможности и до 65+.

Гость||

А получать то вы что будете ? Ну кто на ставку им по- фигу, какая норма будет ту и сидеть будут, а вот другим это здорово по карману ударит.

Гость||

Эту 4-х дневную систему введет только идиот

Гость||

Пускай работает рабочий

И не рабочий - если хочет

Пускай работает, кто хочет

А я работать не хочу.

Гость||

Пускай воюют пацифисты

Пускай стреляют в них буддисты

Пускай считают каждый выстрел

А мне на это наплеват

Гость||

Гость писал(a):

Пускай работает рабочий

И не рабочий - если хочет

Пускай работает, кто хочет

А я работать не хочу.

Гость|08.04.2022 17:24|

Пускай воюют пацифисты

Пускай стреляют в них буддисты

Пускай считают каждый выстрел

А мне на это наплеват

Стихоплет и словоблуд

А короче - идиот

Гость||

зарплата уменьшится на 20 процентов

Гость||

Что воля,что неволя.Всё равно наипут.

Гость||

Гость писал(a):

зарплата уменьшится на 20 процентов
Она уже уменьшилась.

Гость||

Зарплата не уменьшится,там оклад.

Гость||

Мне нельзя. Сопьюсь

Гость||

Гость писал(a):

Зарплата не уменьшится,там оклад.
Ты дурачок даже не понял о чём речь.

Имя: Гость
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