В Пензе половина опрошенных хотят работать четыре дня в неделю

Идею четырехдневной рабочей недели поддерживают 50% жителей Пензы, ответивших на вопросы специалистов сервиса SuperJob. Опрос проводился с 30 марта по 6 апреля.
Каждый третий (32%) высказался против сокращения рабочей недели, опасаясь снижения доходов.
При этом сторонниками четырехдневки чаще выступают опрошенные в возрасте до 34 лет (53%) либо имеющие доход от 50 до 80 тыс. руб. (58%).
61% пензенцев, трудящихся на пятидневке, уверены, что за четыре дня способны выполнять необходимый объем работы (из них 74% - в возрасте до 34 лет). Практически каждый четвертый (26%) заявил, что не сможет этого сделать (из них 25% - с доходом более 80 тыс. руб).
Несмотря на готовность части пензенцев перейти на четырехдневку, в 92% пензенских компаний такая возможность даже не рассматривалась, а 4% считают это недопустимым.
Лишь 1% работодателей уже ввели четырехдневную рабочую неделю, а еще 6% обсуждали это и допустили вероятность применения такой меры в случае необходимости.
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penzainform.ru писал(a):Идею пятидневного режима работы школ поддерживают 65% и где практический результат?