В Пензе половина опрошенных хотят работать четыре дня в неделю

08.04.2022 | 15:47

Идею четырехдневной рабочей недели поддерживают 50% жителей Пензы, ответивших на вопросы специалистов сервиса SuperJob. Опрос проводился с 30 марта по 6 апреля.

Каждый третий (32%) высказался против сокращения рабочей недели, опасаясь снижения доходов.

При этом сторонниками четырехдневки чаще выступают опрошенные в возрасте до 34 лет (53%) либо имеющие доход от 50 до 80 тыс. руб. (58%).

61% пензенцев, трудящихся на пятидневке, уверены, что за четыре дня способны выполнять необходимый объем работы (из них 74% - в возрасте до 34 лет). Практически каждый четвертый (26%) заявил, что не сможет этого сделать (из них 25% - с доходом более 80 тыс. руб).

Несмотря на готовность части пензенцев перейти на четырехдневку, в 92% пензенских компаний такая возможность даже не рассматривалась, а 4% считают это недопустимым.

Лишь 1% работодателей уже ввели четырехдневную рабочую неделю, а еще 6% обсуждали это и допустили вероятность применения такой меры в случае необходимости.