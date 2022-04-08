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Общество

На 11 канале в течение дня будут отвечать на вопросы дачников

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Только на один день любимая тысячами пензенцев популярная программа для садоводов и огородников «Наша дача» поменяет свой формат. В воскресенье, 10 апреля, в воскресенье она превратится в многочасовой марафон. Прямой эфир начнется в 10:30 и завершится в 17:00.

«Будут очень интересные, совершенно разные гости. Будет Александр Степанович Власов - это наш кандидат сельхоз наук, будет присутствовать там и общаться с дачниками Вячеслав Кубис, и еще пригласила я пензенского блогера, очень интересную девушку Анну Искоскову», - рассказала автор и ведущая программы «Наша дача» Галина Аблынина.

Борьба с вредителями, прививка растений, кустарников и деревьев, выбор и подготовка саженцев и семян - многочасовой марафон будет состоять из нескольких блоков, посвященных той или иной проблеме, с которыми чаще всего сталкиваются пензенские владельцы шести соток именно весной.

«Решать их нужно вместе. От вас - вопросы, от нас - по мере возможности ответы. Но даже если мы не будем знать ответ на ваш вопрос, мы найдем специалистов, и уже ответ последует в программе «Наша дача», - пояснила Галина Аблынина.

Номер горячей линии прямого эфира ведущая телемарафона озвучит в самом начале трансляции. В воскресенье, 10 апреля, с 10:30 зрители 11 канала смогут позвонить и задать свои вопросы. У них будет на это 6,5 часа.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Павле Лютов
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Гость||

Вся эта контора превращается в канал для пенсионеров, как «молодой ленинец», курс на дедОв, тьфу! Хоть для среднего поколения что-то расскажите, лишенцы!

Гость||

Эту Галину ни каждый может созерцать

Гость||

Соседка Галина ...нова 1961 г.р.

Аблынина Галина 1962 г.р. Лицо,волосы,огородные страсти,походы за грибами...Всё как под копирку.

60 лет назад город был совсем маленький.

Гость||

Гость писал(a):

Хоть для среднего поколения что-то расскажите, лишенцы!
Как коноплю выращивать?

Гость||

Гость писал(a):

Как коноплю выращивать?
Это для молодых

Гость||

Какая дача? Спецоперация в разгаре!

Гость||

Суммарные ориентировочые потери армии рф в украине на 44 день

19000 личного состава

150 самолетов

135 вертолетов

700 танков

1891 ББМ

334 артилерийские системы

55 средств пво

108 РСЗО

76 цистерн с гсм

112 оперативно тактических БПЛА

7 корабли и катера

1361 автомобильной техники

Имя: Гость
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