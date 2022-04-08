На 11 канале в течение дня будут отвечать на вопросы дачников

08.04.2022 | 19:48

Только на один день любимая тысячами пензенцев популярная программа для садоводов и огородников «Наша дача» поменяет свой формат. В воскресенье, 10 апреля, в воскресенье она превратится в многочасовой марафон. Прямой эфир начнется в 10:30 и завершится в 17:00.

«Будут очень интересные, совершенно разные гости. Будет Александр Степанович Власов - это наш кандидат сельхоз наук, будет присутствовать там и общаться с дачниками Вячеслав Кубис, и еще пригласила я пензенского блогера, очень интересную девушку Анну Искоскову», - рассказала автор и ведущая программы «Наша дача» Галина Аблынина.

Борьба с вредителями, прививка растений, кустарников и деревьев, выбор и подготовка саженцев и семян - многочасовой марафон будет состоять из нескольких блоков, посвященных той или иной проблеме, с которыми чаще всего сталкиваются пензенские владельцы шести соток именно весной.

«Решать их нужно вместе. От вас - вопросы, от нас - по мере возможности ответы. Но даже если мы не будем знать ответ на ваш вопрос, мы найдем специалистов, и уже ответ последует в программе «Наша дача», - пояснила Галина Аблынина.

Номер горячей линии прямого эфира ведущая телемарафона озвучит в самом начале трансляции. В воскресенье, 10 апреля, с 10:30 зрители 11 канала смогут позвонить и задать свои вопросы. У них будет на это 6,5 часа.