Как открыть свой бизнес и получить два месяца бесплатной аренды

08.04.2022 | 10:51

Акция «Въезжай легко»* от застройщика гарантирует бесплатный период для арендаторов в ЖК «Арбековская застава» при заключении контракта сроком на 11 месяцев.

В пользу открытия бизнеса именно здесь говорит тот факт, что ЖК находится в динамично развивающемся микрорайоне Арбеково с хорошей транспортной доступностью. В жилом комплексе проживает более 10 000 жителей. Коммерческие помещения и торговые галереи для любого вида бизнеса располагаются на первых этажах домов и сдаются уже с отделкой.

«Сейчас владельцы бизнеса в ЖК «Арбековская застава» могут воспользоваться бесплатным периодом аренды на 2 месяца при условии заключения долгосрочного контракта на 11 месяцев. Открыть бизнес и сразу начать работу в готовых коммерческих помещениях - это оптимальное решение для тех, кто хорошо планирует и умеет считать деньги. Стоимость аренды составляет от 750 рублей в месяц за квадратный метр», - рассказал о действующих выгодных условиях руководитель отдела продаж коммерческой недвижимости ГК «Территория жизни» Дамир Хозинов.

В «Арбековской заставе» работают магазины крупных федеральных сетей «Магнит», «Магнит косметик» и «Пятерочка», аптеки, медицинский центр, отделы выдачи товаров Ozon и Wildberries, магазины детских товаров, отдел с фермерскими продуктами и многое другое.

Большинство строений в «Арбековской заставе» уже заселены. А это значит, что помещения на первых этажах имеют отличный трафик. Это выгодно как для жителей (с точки зрения доступности товаров и услуг), так и для инвесторов, которые могут взять в аренду коммерческие площади на условиях акции «Въезжай легко»*.

Торговую точку можно открыть как в помещениях с отдельным входом, так и внутри торговой галереи Garage, которая расположена в современном многоуровневом паркинг-центре ЖК «Арбековская застава».

В торговой галерее вы сможете арендовать помещение от 22 до 110 кв. м под любой тип бизнеса на выгодных условиях. Осталось совсем немного помещений, поэтому следует поторопиться с арендой.

Рядом с торговой галереей - три сданных в эксплуатацию дома, в которых будет проживать более 2 000 жителей. Это обеспечит поток постоянных и потенциальных клиентов. Рядом с паркингом находятся пешеходная аллея и парковая зона. На аллее сейчас идет процесс монтажа новых торговых павильонов. В них будут открыты точки по продаже мороженого, напитков, фастфуда, аренды самокатов, спортивного инвентаря и многое другое.

Торговые павильоны можно приобрести в собственность или взять в аренду. Аллея - настоящий центр притяжения жителей микрорайона, здесь отличные детские площадки и место для прогулок и отдыха.

Стоит отметить, что для удобства клиентов группа компаний «Территория жизни» создала новый портал для владельцев бизнеса, инвесторов и всех, кто интересуется коммерческой недвижимостью - commercial.trzh.pro. На сайте представлены все выгодные предложения аренды и покупки коммерческой недвижимости.

Простой и понятный интерфейс позволяет выбрать помещение в конкретном строении:

- коммерческие помещения в строении № 15Б (г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 29);

- коммерческие помещения в строении № 6 (г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 21);

- коммерческие помещения в 11 строении в 7-м микрорайоне Арбеково;

- коммерческие помещения в 11-м строении в 6-м микрорайоне Арбеково.

Аренда и покупка коммерческих помещений в современных жилых комплексах ГК «Территория жизни» - это оптимальная инвестиция. Подробную информацию об условиях действующей акции «Въезжай легко»* можно узнать по телефону +7 (8412) 39-00-00 и на сайте commercial.trzh.pro.

*В рамках акции «Въезжай легко» арендаторам коммерческих помещений в ЖК «Арбековская застава» предоставляется бесплатный период аренды на 2 месяца при условии заключения долгосрочного контракта на 11 месяцев. При заключении контракта арендатор должен заплатить обеспечительный взнос за 3 месяца аренды помещения. По истечении 11 месяцев арендатору возвращается уплаченная сумма взноса. Срок действия акции - с 10 марта до 30 апреля 2022 года. Подробности - по телефону +7 (8412) 39-00-00.