Борис Шпигель вновь попал из «Матросской тишины» в больницу

08.04.2022 | 12:50

Глава фармацевтического холдинга «БИОТЭК» Борис Шпигель, являющийся фигурантом уголовного дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, вновь госпитализирован из СИЗО в гражданскую больницу.

Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольгу Дружинину.

Вопрос о состоянии здоровья Шпигеля поднимался уже неоднократно. 22 марта 2021 года во время судебного заседания его вынесли из здания суда на носилках и увезли на скорой помощи. 31 марта его экстренно отправили в больницу СИЗО «Матросская тишина».

В следующий раз бизнесмен попал сначала в тюремную, а затем в гражданскую больницу в октябре.

В марте 2022-го у Бориса Шпигеля произошел инфаркт на фоне коронавирусной инфекции.

«Шпигель перенес инфаркт 25 марта, его прооперировали, а спустя несколько дней - 31 марта - его вернули в СИЗО. Сегодня его госпитализировали из следственного изолятора «Матросская тишина» в гражданскую больницу ГКБ № 70. Предварительно, у него осложнения после перенесенного инфаркта и COVID-19», - цитирует РИА правозащитницу.

Борису Шпигелю и его супруге после завершения расследования уголовного дела, которое составило 140 томов, предъявлено обвинение в даче взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Ивану Белозерцеву предъявлено обвинение в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ).