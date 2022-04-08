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Общество

Борис Шпигель вновь попал из «Матросской тишины» в больницу

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Глава фармацевтического холдинга «БИОТЭК» Борис Шпигель, являющийся фигурантом уголовного дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, вновь госпитализирован из СИЗО в гражданскую больницу.

Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольгу Дружинину.

Вопрос о состоянии здоровья Шпигеля поднимался уже неоднократно. 22 марта 2021 года во время судебного заседания его вынесли из здания суда на носилках и увезли на скорой помощи. 31 марта его экстренно отправили в больницу СИЗО «Матросская тишина».

В следующий раз бизнесмен попал сначала в тюремную, а затем в гражданскую больницу в октябре.

В марте 2022-го у Бориса Шпигеля произошел инфаркт на фоне коронавирусной инфекции.

«Шпигель перенес инфаркт 25 марта, его прооперировали, а спустя несколько дней - 31 марта - его вернули в СИЗО. Сегодня его госпитализировали из следственного изолятора «Матросская тишина» в гражданскую больницу ГКБ № 70. Предварительно, у него осложнения после перенесенного инфаркта и COVID-19», - цитирует РИА правозащитницу.

Борису Шпигелю и его супруге после завершения расследования уголовного дела, которое составило 140 томов, предъявлено обвинение в даче взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Ивану Белозерцеву предъявлено обвинение в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото пресс-службы Басманного районного суда
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Гость||

божечки,да кому он всрался тут,со своими больницами?

Гость||

Икрой подавился?

Гость||

Да он из палаты вообще не вылезает! А сидеть за него кто будет? Ваня!

Гость||

Гость писал(a):

божечки,да кому он всрался тут,со своими больницами?
согласен этому аптенчному барыге уже пора с Жириновским согласовывать планы закрепощения нас

Гость||

вот если бы он попал в морг тогда бы было интересно

Гость||

Гость писал(a):

вот если бы он попал в морг тогда бы было интересно
+++

Гость||

Не удивительно ему в больничке комфортнее

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Шпигель перенес инфаркт 25 марта, его прооперировали, а спустя несколько дней - 31 марта - его вернули в СИЗО
Прям как кулек или мешок с ...............

Гость||

свиная тушка

Гость||

Гость писал(a):

свиная тушка
Свиная ему не катит. БРОЙЛЕР.

Имя: Гость
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