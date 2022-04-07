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Общество

В Головинщине с опаской следят за уровнем воды в Атмисе

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Во время прохождения паводка ежегодно район села Головинщино становится одной из проблемных точек на карте Каменского района. Три дня назад вода достигала здесь отметки в 4,5 метра - произошел резкий подъем. Теперь она ушла, но по опыту прошлых лет можно предположить, что ненадолго.

«Я связываю с тем, что вниз по течению реки Атмис за пределами нашего района где-то осуществлялся подпор воды. Ей просто некуда было уходить, поэтому она поднялась. Буквально в течение двух дней на 2,5 метра она опустилась», - сообщил заместитель главы администрации Каменского района Александр Андриянов.

Возвращения мутных потоков специалисты ожидают в середине следующей недели. Снега и в лесах, и в полях еще много. В случае если он начнет активно таять - а по прогнозам пензенских синоптиков, температура воздуха будет повышаться до 12 апреля, - вода вернется. Потом немного и ненадолго вновь похолодает, и, если в этот период Атмис не выйдет из берегов, масштабных подтоплений ждать не приходится.

По крайней мере, большого разлива реки, как в 2018 году, может и не быть. Четыре года назад Головинщино превратилось в озеро с глубокими каналами вместо улиц. Ситуация в селе ухудшалась несколько суток: вода прибывала и прибывала, люди могли передвигаться только на лодках.

«В течение пяти дней весь поселок уйдет под воду - вплоть до окон», - предрекал тогда житель села Сергей Архипов.

Как поведет себя Атмис в этом году и затопит ли Головинщино, стопроцентно утверждать никто не берется. Местные жители надеются на лучшее.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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