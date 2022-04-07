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Общество

По пятницам в Пензе можно будет узнать состояние своего организма

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В пятницу, 8 апреля, в Пензе стартует марафон «Будь здоров! FEST». Акция приурочена ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля.

В течение апреля каждую пятницу с 11:00 до 15:00 на автовокзале (ул. Луначарского, 1) ждут горожан и гостей Пензы, желающих пройти обследование.

Им предложат скрининг-тестирование: определение индекса массы тела, измерение артериального давления, количества холестерина и глюкозы в крови и угарного газа в выдыхаемом воздухе.

С помощью кардиовизора специалист оценит, нет ли даже самых небольших отклонений в состоянии сердца.

Врач-дерматолог с помощью дерматоскопа осмотрит кожные образования. Этот метод используется для определения злокачественных и доброкачественных перерождений кожи.

Дополнительно можно будет освоить основы самомассажа головы и шеи для воздействия на биологически активные точки тела. Цель процедуры - общее оздоровление организма, укрепление иммунитета, снятие физического и психоэмоционального перенапряжения.

«Мероприятия будут проводиться при соблюдении санитарных норм», - предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

О здоровье нужно узнавать утром в понедельник...

Гость||

легкий онанизм оздравляет организм

Гость||

Всё сделано для обычных людей: узкое окно посреди рабочего дня! Спасибо вам, медики

Гость||

это как же работающему человеку попасть на это обследование посреди рабочего дня? Сделайте его вечером или в выходные. И у Вас полно народу прийдет!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мероприятия будут проводиться при соблюдении санитарных норм»
Автовокзал - самое чистое место в Пензе. Вход только в бахилах.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Будь здоров! FEST»
Как это патриотично и по-русски: называть мероприятия иностранными словами, да еще и писать их латиницей. А потом еще что-то блеют о нашем величии, духовности и скрепах. Хотя истинное наше лицо - вот в таких мелочах.

Имя: Гость
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