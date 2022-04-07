По пятницам в Пензе можно будет узнать состояние своего организма

07.04.2022 | 14:58

В пятницу, 8 апреля, в Пензе стартует марафон «Будь здоров! FEST». Акция приурочена ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля.

В течение апреля каждую пятницу с 11:00 до 15:00 на автовокзале (ул. Луначарского, 1) ждут горожан и гостей Пензы, желающих пройти обследование.

Им предложат скрининг-тестирование: определение индекса массы тела, измерение артериального давления, количества холестерина и глюкозы в крови и угарного газа в выдыхаемом воздухе.

С помощью кардиовизора специалист оценит, нет ли даже самых небольших отклонений в состоянии сердца.

Врач-дерматолог с помощью дерматоскопа осмотрит кожные образования. Этот метод используется для определения злокачественных и доброкачественных перерождений кожи.

Дополнительно можно будет освоить основы самомассажа головы и шеи для воздействия на биологически активные точки тела. Цель процедуры - общее оздоровление организма, укрепление иммунитета, снятие физического и психоэмоционального перенапряжения.

«Мероприятия будут проводиться при соблюдении санитарных норм», - предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.