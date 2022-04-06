«Термодом» предлагает недорогие квартиры в сданных домах в Спутнике

06.04.2022 | 16:34

Строительный холдинг «Термодом» предлагает квартиры, в ремонт которых прямо сейчас не нужно вкладывать много денег. Они находятся в доме, который уже сдан.

Дом располагается в квартале, где в шаговой доступности все нужные объекты. А квартал - в микрорайоне, который в принципе славится развивающейся инфраструктурой. К этому можно прибавить низкую стоимость квартиры - 55 тысяч рублей за квадратный метр.

Прямо сейчас желающие могут приобрести помещения по указанной цене в сданных домах в Городе Спутнике.

Двухкомнатные и трехкомнатные, просторные и уютные. Внутри - предчистовая отделка, стяжка пола, металлические двери на входе, электроразводка и прекрасные виды, например с 15-го этажа.

Все подробности в офисах строительного холдинга «Термодом» или по телефону 28-28-20 (или *2820 — звонок с мобильного бесплатный).