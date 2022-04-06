Строительство жилого дома «Утро» в Терновке идет строго по графику

06.04.2022 | 10:03

Застройщик жилого дома «Утро» гарантирует покупателям завершение работ точно в срок и с использованием качественных материалов, запланированных в проекте.

«Нынешняя ситуация не оказала существенного влияния на ход строительства, - пояснил инженер технического надзора специализированного застройщика ООО «Домострой» Александр Зайцев. - Мы по-прежнему работаем на отечественных материалах, доля которых превышает 90%. Работы идут строго по намеченному графику».

Перебоев с поставками материалов нет, все необходимое привозят ежедневно. Львиная доля поставщиков базируется в Пензенской области, что значительно облегчает логистику поставок.

Строители уже приступили к кирпичной кладке третьего этажа. По словам Александра Зайцева, полностью завершено устройство бетонной подготовки, каркасов фундаментов, монолитных ростверков, фундаментных блоков. Произведено утепление и гидроизоляция фундамента.

Стены дома растут на глазах у покупателей: строительную площадку жилого дома «Утро» видно из окон офиса продаж, расположенного в ТЦ «Терновский куст», так что менеджеры, работающие с клиентами, всегда могут подтвердить свои слова наглядно.

На данный момент уже продано более 50% квартир. Дом возводят с применением эскроу-счетов, что дает абсолютные гарантии для покупателей. Клиентами становятся в основном семьи, которые планируют жить там постоянно.

Для каждого выбор микрорайона связан с личными мотивами: кто-то вырос в Терновке и мечтает о качественном современном жилье без смены микрорайона, кто-то желает, чтобы дети ходили в местный детсад и школу, а кому-то нравится развитая инфраструктура и одновременно единение с природой, которое дарит жилой дом «Утро».

Здание возводят из кирпича. О преимуществах этого материала известно многое: в таком доме не жарко летом и не холодно зимой. Значительным преимуществом станет шумоизоляция и правильный микроклимат. Кирпичные стены экологичны, долговечны и обладают пожаростойкими свойствами.

Собственная котельная позволит заметно экономить на коммунальных платежах. Жители сами определят, какая температура для них комфортна, и не будут зависеть от общегородского отопительного сезона.

Для многих определяющим аргументом является наличие парковки, она будет расположена на заднем дворе - места хватит всем.

Если поторопиться с покупкой, то можно успеть заключить договор по сниженной ставке, выгодные предложения в силе. Офис жилого дома «Утро» находится по адресу: Пенза, ул. Терновского, 102. Всю необходимую информацию можно уточнить по телефону (8412) 500-270.