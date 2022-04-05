В Пензе приверженцы ЗОЖ пройдут колонной от театра до «Арбата»

05.04.2022 | 12:13

В четверг, 7 апреля, в Пензе пройдет городской этап Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», приуроченной ко Всемирному дню здоровья.

Все желающие могут присоединиться к движению за активный образ жизни, проследовав в колонне по центральной пешеходной улице Пензы от областного драматического театра до торгового центра «Арбат» и обратно. Старт назначен на 14:00.

При движении предполагается использование техники оздоровительной либо скандинавской ходьбы. Перед началом прогулки участники акции пройдут соответствующий инструктаж.

10 000 шагов в день - это оптимальный уровень для взрослого человека, чтобы решить проблему малоподвижного образа жизни и ожирения.

«Через 3 минуты после начала ходьбы снижается кровяное давление, через 5 минут повышается настроение и улучшается творческое мышление, через 15 минут снижается уровень сахара в крови, через 30 минут ходьба начинает оказывать влияние на снижение веса, через 40 минут снижается риск развития ишемической болезни сердца», - проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.