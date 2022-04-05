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Общество

В Пензе приверженцы ЗОЖ пройдут колонной от театра до «Арбата»

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В четверг, 7 апреля, в Пензе пройдет городской этап Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», приуроченной ко Всемирному дню здоровья.

Все желающие могут присоединиться к движению за активный образ жизни, проследовав в колонне по центральной пешеходной улице Пензы от областного драматического театра до торгового центра «Арбат» и обратно. Старт назначен на 14:00.

При движении предполагается использование техники оздоровительной либо скандинавской ходьбы. Перед началом прогулки участники акции пройдут соответствующий инструктаж.

10 000 шагов в день - это оптимальный уровень для взрослого человека, чтобы решить проблему малоподвижного образа жизни и ожирения.

«Через 3 минуты после начала ходьбы снижается кровяное давление, через 5 минут повышается настроение и улучшается творческое мышление, через 15 минут снижается уровень сахара в крови, через 30 минут ходьба начинает оказывать влияние на снижение веса, через 40 минут снижается риск развития ишемической болезни сердца», - проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

что ни день то клоунада

Гость||

Лучше кажный день 10.000 фрикций...это приятней.

Гость||

вот делать нечего,придумывают всякую хрень,отвлекая от проблем! В центре города одна убогая детская площадка рядом с дырявым конем!Убогая! Ни скверов,негде с детьми гулять кроме обычных дворов,где кругом собаки и пустая глупая новая филармония

Гость||

Не а я в таких массовках не участвую а вдруг заберут

Гость||

Что сами?непалка власти направила их?А че не цирк?а он же памятник воровству

Гость||

Гость писал(a):

Лучше кажный день 10.000 фрикций...это приятней.
флуктуаций

Гость||

А как , зэткой или вэшкой пойдут? Как то непродуманно буквы эти предназначили. Получается Vладимир Zеленский

Гость||

penzainform.ru писал(a):

от областного драматического театра до торгового центра «Арбат» и обратно
И это все, на что способны сторонники ЗОЖ?

Имя: Гость
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