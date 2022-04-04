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Общество

Вазерцы лишились крыши над головой из-за нерадивости главы сельсовета

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Прокуратура Бессоновского района проверила факт обрушения крыши дома в селе Вазерки.

10 февраля в доме № 1 на улице Совхозной под тяжестью снега провалилась крыша. Происшествие обсудили на ближайшей планерке в правительстве области, и тогдашний глава администрации района Вячеслав Демичев объяснил, что под тяжестью снега «полотно крыши разъехалось».

Три квартиры в доме находятся в собственности муниципалитета. Вячеслав Демичев отметил, что над двумя из них крыша сохранилась благодаря прошлогоднему ремонту.

Ситуация привлекла внимание контролирующего органа, который провел проверку.

«Причиной аварийной ситуации стала несвоевременная очистка крыши от снега. Бездействие администрации Вазерского сельсовета создало угрозу жизни и здоровью людей», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Прокурор района внес в орган местного самоуправления представление об устранении нарушений. Кровля дома в марте была восстановлена, глава сельской администрации привлечен к дисциплинарной ответственности.

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Гость||

А почему покинул пост Демичев?

Гость||

Вот и всем пензенским управляйкам объясните, что крыши от снега надо чистить. А то они не знают.

Гость||

Как люди обленились,снег не могут скинуть с крыши...

Гость||

Скоро зад свой подтереть не смогут без посторонней помощи.

Гость||

Хозяин говорит , что с\совет до крыльца должны снег чистить и полы в сенях мыть до входа в комнату.

Имя: Гость
Комментарий:

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