В Пензенском гидрометеоцентре рассказали о предстоящем морозе

04.04.2022 | 18:18

Зима вернулась, прихватив с собой свой самый веский аргумент. Сильный снегопад, который ночью обрушился на территорию Пензы, превратился в очередную проверку на прочность как городских коммунальных служб, так и водителей с пешеходами. К примеру, на улице Бекешской жители были вынуждены передвигаться не по специально предназначенным для этого дорожкам, а прямо по проезжей части.

«Здесь в принципе нет тротуара, здесь только дорога, причем разбитая. Ходить негде пешеходам», - рассказала жительница г. Пензы Елена.

«Тротуара нет, и мы ходим по этой дороге. А раньше чистили хорошо», - сообщила жительница г. Пензы Лидия Смолякова.

Что же касается ситуации на дорогах, то особенно в утренние часы на проезжей части практически во всех районах Пензы образовывались автомобильные пробки.

В часы пик многие водители, торопившиеся на работу, стали участниками дорожно-транспортных происшествий. Свидетельства тому фотографии, появившиеся в социальных сетях. Аварии были на перекрестке улиц Лермонтова и Красной, на Урицкого, Воронова, Кураева, Пушкина, Окружной.

Несколько серьезных ДТП случилось на трассах. На Тамбовской в кювет выбросило фуру. А около поселка Победа за пределы проезжей части вылетел внедорожник.

В первой половине дня в нескольких столкновениях пострадали люди.

«Сегодня на территории Пензенской области зарегистрированы четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых шесть человек получили ранения. Водителям и пешеходам необходимо помнить о том, что погодные изменения оказывают значительное влияние на безопасность дорожного движения. Во время выпадения осадков снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, что значительно ухудшает управляемость транспортного средства. Это должен учитывать каждый участник дорожного движения», - предупредила инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.

Об ухудшении погоды и сильных осадках предупреждали синоптики. Всему виной вызвавший снегопады в Москве большой циклон, которой своей южной частью и задел Пензенский регион.

«Он никак не может уйти через Волгу, поэтому снег идет в основном в восточных районах нашей области. Ночью он прошел почти везде, но большая часть все-таки выпала на востоке области. Дальше в ночь должно быть гораздо светлее, но морознее, мы ждем мороз от -5 до -10 °С, даже местами при прояснении температура может понизиться до -13 °С», - отметила начальник Пензенского гидрометеоцентра Валентина Неворотова.