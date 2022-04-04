Создатель транспортной системы в Пензе связан с прежним перевозчиком

04.04.2022 | 11:38

В Пензенской области по итогам электронного аукциона определили организацию, которая займется созданием региональной навигационно-информационной системы. Ей стала фирма, связанная с действующим перевозчиком.

Согласно документации к аукциону, размещенной на портале госзакупок, в регионе должен быть создан модуль координации движения общественного транспорта, включающий:

- подсистему мониторинга перемещения общественного транспорта;

- подсистему управления маршрутами общественного транспорта;

- интеграционную подсистему;

- геоинформационную систему сбора, хранения, анализа и графического управления данными;

- центр обработки данных.

В дальнейшем новый информационный продукт интегрируют с системами оплаты проезда, мониторинга пассажиропотока, 1С, «ЭРА-ГЛОНАСС» (или аналогом) и другими компонентами. В качестве сетей связи и передачи данных используют существующую инфраструктуру.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 22,7 млн руб., однако в ходе торгов она была снижена до 5 млн 890 тыс. 500 руб. Участвовали две компании, победителем стало ООО «Центр управления движением».

Учредитель этой организации также является одним из учредителей действующего перевозчика, работающего на маршрутах общественного транспорта в Пензе, ООО «Компания Дилижанс». Зарегистрированы они по одному адресу: г. Пенза, ул. Литвинова, влд. 20.

Сдача-приемка выполненных работ должна была произойти до 1 апреля. Случилось ли это, не сообщается.