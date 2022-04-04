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Общество

Создатель транспортной системы в Пензе связан с прежним перевозчиком

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В Пензенской области по итогам электронного аукциона определили организацию, которая займется созданием региональной навигационно-информационной системы. Ей стала фирма, связанная с действующим перевозчиком.

Согласно документации к аукциону, размещенной на портале госзакупок, в регионе должен быть создан модуль координации движения общественного транспорта, включающий:

- подсистему мониторинга перемещения общественного транспорта;

- подсистему управления маршрутами общественного транспорта;

- интеграционную подсистему;

- геоинформационную систему сбора, хранения, анализа и графического управления данными;

- центр обработки данных.

В дальнейшем новый информационный продукт интегрируют с системами оплаты проезда, мониторинга пассажиропотока, 1С, «ЭРА-ГЛОНАСС» (или аналогом) и другими компонентами. В качестве сетей связи и передачи данных используют существующую инфраструктуру.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 22,7 млн руб., однако в ходе торгов она была снижена до 5 млн 890 тыс. 500 руб. Участвовали две компании, победителем стало ООО «Центр управления движением».

Учредитель этой организации также является одним из учредителей действующего перевозчика, работающего на маршрутах общественного транспорта в Пензе, ООО «Компания Дилижанс». Зарегистрированы они по одному адресу: г. Пенза, ул. Литвинова, влд. 20.

Сдача-приемка выполненных работ должна была произойти до 1 апреля. Случилось ли это, не сообщается.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Лисе поручили проектировать курятник?

Гость||

Охренеть... Мало махинаций сейчас, нужно больше

Гость||

Гость писал(а):

Лисе поручили проектировать курятник?

Пустили козла в огород.

Гость||

Ну не зря же фома лексус и мерс новому задарил.

Гость||

Ну кто ещё сомневался в тесной связи коррумпированных чиновников и транспортной мафии , а все едино это бочкаревская ОПГ которая ни когда добровольно не откажется от этой кормушки. Остается надеяться только на федеральные власти которые проведут силами центральных аппаратов ФСБ и СК полную зачистку этой группировки , а не одного Белозерцева. Они все так же продолжают грабить регион залезая всеми конечностями в казну да ещё в такое время. Мельниченко не желает дать комментарии по этому поводу?

Гость||

ГДЕ ПРОКУРАТУРА???????????

Гость||

Гость писал(a):

ГДЕ ПРОКУРАТУРА???????????
где у тебя мозг??????

Гость||

Мафия бессмертна

Гость||

Вы не поверите , но в торгах участвовали ООО ЦУД -Тюгаевой, ООО Пенза Карт -Анфалов , ООО Пенза Глонасс -Джураева , ООО Пензаавто Заречный -Киселевского (за которым трам-пам-пам Данила Белозерцев) и даже призрак одной московской конторки которая по базам сдохла в 2017 году (ОРГН бьется) , ну вот вам и сговор на торгах , где там прокуратура. Ах да один из организаторов этого фарса Глушков , а председатель Шеменев!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области по итогам электронного аукциона определили организацию, которая займется созданием региональной навигационно-информационной системы. Ей стала фирма, связанная с действующим перевозчиком.
Где заявление власти что она будет проверять данный тендер на коррупционную составляющую?

Гость||

Гость писал(a):

Где заявление власти что она будет проверять данный тендер на коррупционную составляющую?
Коррупция это нарушение закона группой лиц, а у нас абсолютно все повязаны)

Имя: Гость
Комментарий:

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