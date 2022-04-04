Новые случаи COVID-19 выявлены в Пензе, Заречном и 17 районах

04.04.2022 | 13:55

У 263 жителей Пензенской области за минувшие сутки подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», 38 человек госпитализировано. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В региональном оперштабе дали подробную географию случаев COVID-19.

154 человека заболели в Пензе, 29 - в Каменском, 15 - в Белинском, 11 - в Пензенском районах.

Меньше 10 случаев зарегистрировано в Тамалинском (9), Бессоновском, Никольском, Пачелмском (по 6), Бековском, Мокшанском (по 4) районах. Также 4 человека заболели в городе Заречном.

В Городищенском и Лунинском районах подтверждено по 3 случая, в Иссинском, Колышлейском и Малосердобинском - по 2, в Башмаковском, Кузнецком и Лопатинском - по 1.

С начала эпидемии в регионе подтверждено 180 307 случаев COVID-19. За этот период выздоровело 169 427 пациентов, скончались 5 616 (в том числе за минувшие сутки соответственно 756 и 7)