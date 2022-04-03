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Общество

В Пензенской области коронавирусом заразилось более 180 000 жителей

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В воскресенье, 3 апреля, региональный оперативный штаб обнародовал суточную статистику заболеваемости коронавирусом в Пензенской области.

Всего за сутки подтвердилось 268 случаев инфекции, 36 человек госпитализировали.

В областном центре прибавилось 74 пациента с COVID-19. Также в статистику вошли Кузнецкий район (35 новых пациентов), Мокшанский (26), Никольский (25), Иссинский (14), Башмаковский (13).

Менее 10 случаев выявили в Колышлейском (9), Шемышейском (8) районах, ЗАТО Заречный (8), а также в Спасском (7), Бековском, Земетчинском, Нижнеломовском, Пензенском (по 6), Камешкирском (4), Белинском, Городищенском, Наровчатском, Неверкинском, Сердобском (по 3), Вадинском, Лопатинском (по 2), Бессоновском, Лунинском (по 1) районах.

Всего с начала эпидемии в области подтвердилось 180 044 случая коронавируса, 168 671 житель выздоровели (+743 - за минувшие сутки), 5 609 скончались (+9).

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