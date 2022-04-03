Столы на благотворительной ярмарке на Шуисте опустели за несколько часов

03.04.2022 | 19:55

Евгения Колмакова присматривает для своей бабушки кофту. Понравившуюся модель девушка заберет совершенно бесплатно, ведь это благотворительная ярмарка.

Возле храма Преподобного Серафима Саровского десятки волонтеров раздают всем нуждающимся товар, бывший в употреблении. Пензячка поделилась еще одним секретом, как сэкономить деньги, на сей раз в интернете.

«Есть группы, через которые многие вещи можно отдать бесплатно. Я пользуюсь этими группами, беру какие-то вещи и отдаю свои, которые не ношу», - объяснила Евгения.

Ярмарка традиционная. Ее организуют, как только в приходе набирается достаточное количество одежды и обуви. Отслужившие прежним хозяевам вещи в храм на Шуисте привозят со всего города. Куртки, блузки, юбки, брюки, рубашки, в основном женские и детские.

«У нас очень мало мужской одежды, мужской обуви. Ее практически нет», - рассказала помощник настоятеля храма Ольга Илюнчева.

Раньше на участников благотворительной акции некоторые пензенцы смотрели свысока. Теперь, взглянув на цены в магазинах, сами стали частыми гостями ярмарки.

Вера Старкина раздает вещи не первый год. Женщина говорит, что по торговым рядам в основном гуляют те, кто действительно нуждается.

«Кто-то перешивает на себя. Сейчас женщина подходила. Она говорит: я вот это отрежу, сделаю себе юбку. Кто-то на дачу, кто-то дома ходить», - объяснила пензячка.

За несколько часов столы и вешалки опустели. Горожан обязательно проинформируют о том, когда благотворительная ярмарка состоится в следующий раз.