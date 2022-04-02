В Пензенской области число умерших от COVID-19 достигло 5 600

02.04.2022 | 12:29

В субботу, 2 апреля, региональный оперштаб сообщил, что за сутки в Пензенской области подтвердилось еще 274 случая COVID-19.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, 61 человеку потребовалась госпитализация.

129 пациентов проживает в Пензе, 27 - в Сердобском районе, 15 - в Кузнецком, 14 - в Никольском, 13 - в Бессоновском, по 10 - в Городищенском, Нижнеломовском и Пачелмском районах.

9 человек заболели в Земетчинском районе, по 7 - в Иссинском и Пензенском, 5 - в городе Заречном.

По 3 случая коронавирусной инфекции зафиксировано в Лунинском, Малосердобинском, Наровчатском и Шемышейском районах, по 2 - в Башмаковском и Сосновоборском, по 1 - в Мокшанском и Тамалинском.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 179 776. За период эпидемии выздоровело 167 928 пациентов, в том числе 845 - 1 апреля. Скончались 5 600 человек, из них 7 - за минувшие сутки.