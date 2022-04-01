За сутки 768 жителей региона сочли выздоровевшими от коронавируса

01.04.2022 | 13:45

За минувшие сутки в Пензенской области зарегистрировали еще 281 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил региональный оперативный штаб.

COVID-19 подтвердился у 150 жителей Пензы и 6 зареченцев.

Кроме того, 22 случая выявили в Мокшанском районе, 20 - в Кузнецком, 12 - в Каменском, по 10 - в Никольском и Тамалинском, по 7 - в Земетчинском и Нижнеломовском, 6 - в Сердобском, 5 - в Колышлейском, по 4 - в Башмаковском, Бековском и Неверкинском, 3 - в Спасском, по 2 - в Бессоновском, Наровчатском и Пензенском, по 1 - в Белинском, Иссинском, Камешкирском, Лунинском и Пачелмском районах.

За день госпитализация потребовалась 55 жителям региона с коронавирусом.

Кроме того, оперштаб проинформировал о 8 новых жертвах COVID-19 и о 768 пациентах, признанных выздоровевшими в течение последних суток.

Таким образом, за два с лишним года с начала пандемии нашли подтверждение 179 502 случая ковида. Общее число выздоровевших - 167 083, умерших - 5 593.