Сетевое издание|18+|Пятница|1 апр 2022|14:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

За сутки 768 жителей региона сочли выздоровевшими от коронавируса

Печать
Telegram

За минувшие сутки в Пензенской области зарегистрировали еще 281 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил региональный оперативный штаб.

COVID-19 подтвердился у 150 жителей Пензы и 6 зареченцев.

Кроме того, 22 случая выявили в Мокшанском районе, 20 - в Кузнецком, 12 - в Каменском, по 10 - в Никольском и Тамалинском, по 7 - в Земетчинском и Нижнеломовском, 6 - в Сердобском, 5 - в Колышлейском, по 4 - в Башмаковском, Бековском и Неверкинском, 3 - в Спасском, по 2 - в Бессоновском, Наровчатском и Пензенском, по 1 - в Белинском, Иссинском, Камешкирском, Лунинском и Пачелмском районах.

За день госпитализация потребовалась 55 жителям региона с коронавирусом.

Кроме того, оперштаб проинформировал о 8 новых жертвах COVID-19 и о 768 пациентах, признанных выздоровевшими в течение последних суток.

Таким образом, за два с лишним года с начала пандемии нашли подтверждение 179 502 случая ковида. Общее число выздоровевших - 167 083, умерших - 5 593.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Капец, заголовок! ПИ жжет сегодня!!! А на самом деле то как- выздоровели или нет? То, кем их сочли, ещё не значит, что они таковыми являются!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте