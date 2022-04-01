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Общество

В Спасском районе мать приехала за сыном и избила его подругу

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В Спасском районе суд рассмотрел дело о взаимных побоях двух женщин, 49 и 26 лет, подравшихся из-за мужчины.

Поздней ночью в ноябре 2021 года старшая из них вместе с мужем приехала к дому младшей за своим сыном, которого не видела три дня. Молодой человек, его возлюбленная и их подруга (хозяйка дома) были внутри.

Чтобы привлечь внимание, мать начала кричать и стучать.

Когда хозяйка вышла, гостья повалила ее на землю, схватила за волосы и стала бить, нанеся шесть ударов руками и ногами.

Чтобы подняться, жертва схватилась за цепочку, висевшую на шее агрессивно настроенной сельчанки, и таким образом освободилась, причинив боль оппонентке.

Обе участницы конфликта подали в суд иски друг на друга.

В итоге старшую из женщин признали виновной в нанесении побоев и оштрафовали на 5 000 рублей. В отношении младшей производство прекратили, сочтя, что она оставила ссадины не шее гостьи во время самозащиты.

Вернулся ли сын домой, неизвестно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Чем были заняты сын и его возлюбленная в то время, как мать и хозяйка помещения дрались друг с другом?

Гость||

Вот это новость! Пишите еще, очень интересно - кто подрался, кто кому голову проломил, напился, козу или кур украли. Новости, достойные ПИ!

Имя: Гость
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