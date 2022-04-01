В Спасском районе мать приехала за сыном и избила его подругу

В Спасском районе суд рассмотрел дело о взаимных побоях двух женщин, 49 и 26 лет, подравшихся из-за мужчины.
Поздней ночью в ноябре 2021 года старшая из них вместе с мужем приехала к дому младшей за своим сыном, которого не видела три дня. Молодой человек, его возлюбленная и их подруга (хозяйка дома) были внутри.
Чтобы привлечь внимание, мать начала кричать и стучать.
Когда хозяйка вышла, гостья повалила ее на землю, схватила за волосы и стала бить, нанеся шесть ударов руками и ногами.
Чтобы подняться, жертва схватилась за цепочку, висевшую на шее агрессивно настроенной сельчанки, и таким образом освободилась, причинив боль оппонентке.
Обе участницы конфликта подали в суд иски друг на друга.
В итоге старшую из женщин признали виновной в нанесении побоев и оштрафовали на 5 000 рублей. В отношении младшей производство прекратили, сочтя, что она оставила ссадины не шее гостьи во время самозащиты.
Вернулся ли сын домой, неизвестно.
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Чем были заняты сын и его возлюбленная в то время, как мать и хозяйка помещения дрались друг с другом?