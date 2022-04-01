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Общество

В Пензе за день составили 11 протоколов на безмасочников

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В четверг, 31 марта, в Пензе вновь прошел рейд по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в местах массового пребывания людей.

На этот раз комиссия прошла по 18 объектам, расположенным в торговом центре «Суворовский».

У участников рейда не нашлось нареканий: в торговых точках по-прежнему соблюдается режим повышенной готовности.

На всех предприятиях на входе для покупателей имеется дезраствор в бесконтактном дозаторе, обслуживание проводится с соблюдением социального дистанцирования, соблюдается масочный режим, на входе измеряется температура тела посетителей.

«Следует отметить, что с 2 января по 31 марта обследован 11 981 объект потребительского рынка, составлено 3 398 протоколов. В том числе 31 марта обследовано 139 объектов, сотрудниками полиции составлено 11 протоколов на посетителей за нарушение масочного режима», - сообщили в мэрии.

В пресс-службе подчеркнули, что такие рейды будут проводиться постоянно до отмены режима повышенной готовности. На данный момент он продлен до 30 апреля.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Вот бред бредовый.

Гость||

Когда дурь эту закончите? Уж Белгород бомбят, а они все с масками, тьфу, зверьё просто!

Гость||

С утра сходят, насшибают денег и тратить, а народ как ходил без масок весь день, так и ходит, показуха тупая и отъем денег

Гость||

А на меня два года уже составить не могут)

Гость||

Пора этих бандитов от роспотреба осадить, отсудить обратно с процентами все штрафы.

Гость||

Что за пятничная пьянть здесь усирается?

Гость||

В Москве масочный режим отменили 15 марта , а у нас как всегда "в деревне Гадюкино - дожди " и перемен к лучшему не жди. Что делать если у власти компрадорская элита работающая против народа.

Гость||

Гость писал(a):

Когда дурь эту закончите? Уж Белгород бомбят, а они все с масками, тьфу, зверьё просто!
А не послать ли этих "проверяльщиков" в Донбасс? Пусть там попробуют.

Гость||

Даже общаться с ними не буду, пусть в цирк идут работать, там им самое место.

Гость||

Морж перестраховывается.

Гость||

Штраф-это деньги,а их не хватает в бюджете!

Роспотребнадзору и полиции заняться не чем.

(План наверное за март не выполнили)

Гость||

Аххха,работайте,братья.

Гость||

Правильно тут пишут. Всех проверяльщиков в Украину отправить, пусть там проверяют режим масок и перчаток!!!!!

Гость||

Правильно тут пишут. В Украину отправить всех проверяльщиков, пусть там проверяют режим масок и перчаток!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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