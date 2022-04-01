В Пензе за день составили 11 протоколов на безмасочников

01.04.2022 | 12:49

В четверг, 31 марта, в Пензе вновь прошел рейд по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в местах массового пребывания людей.

На этот раз комиссия прошла по 18 объектам, расположенным в торговом центре «Суворовский».

У участников рейда не нашлось нареканий: в торговых точках по-прежнему соблюдается режим повышенной готовности.

На всех предприятиях на входе для покупателей имеется дезраствор в бесконтактном дозаторе, обслуживание проводится с соблюдением социального дистанцирования, соблюдается масочный режим, на входе измеряется температура тела посетителей.

«Следует отметить, что с 2 января по 31 марта обследован 11 981 объект потребительского рынка, составлено 3 398 протоколов. В том числе 31 марта обследовано 139 объектов, сотрудниками полиции составлено 11 протоколов на посетителей за нарушение масочного режима», - сообщили в мэрии.

В пресс-службе подчеркнули, что такие рейды будут проводиться постоянно до отмены режима повышенной готовности. На данный момент он продлен до 30 апреля.