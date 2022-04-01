В Пензе с начала года случилось 19 ДТП с детьми

01.04.2022 | 20:41

Забота о безопасности самых маленьких пассажиров - дело взрослых. Только с начала года на территории Пензы случилось 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали несовершеннолетние. Несмотря на это, некоторые водители продолжают игнорировать использование детских кресел, тем самым подвергая малышей серьезной опасности.

«Госавтоинспекция призывает родителей ответственно отнестись к безопасности детей-пассажиров и помнить о том, что специальное удерживающее устройство снизит тяжесть последствия при дорожно-транспортном происшествии и сохранит жизнь вашего ребенка», - сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Олеся Сатыренко.

За нарушение правил перевозки детей водителю грозит штраф до 3 000 рублей.