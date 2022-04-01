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Общество

В Кузнецке весь апрель будут готовиться к приходу штамма «стелс»

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В Кузнецке, как и в целом в Пензенской области, снижается число новых случаев коронавируса. Эпидемиологическую ситуацию обсудили в местной администрации в пятницу, 1 апреля.

«Есть прогноз, что в начале мая возможна новая волна штамма «стелс». В этой связи наша главная задача - сделать так, чтобы не допустить всплеска заболеваемости. Для этого есть единственно правильный путь - ревакцинация. За апрель эти вопросы необходимо по максимуму решить - во избежание новых ограничений и, как следствие, удара по летней оздоровительной кампании, проведению массовых мероприятий, нагрузки на лечебные учреждения. Ситуация может повлечь определенные издержки с отпускным сезоном, работой организаций и предприятий»,- предостерег мэр города Сергей Златогорский.

Он предложил устроить месячник ревакцинации с понятными и конкретными действиями, «чтобы обеспечить высокий уровень коллективного иммунитета в Кузнецке».

Сейчас на амбулаторном лечении от коронавируса находится 99 жителей города, в том числе 13 детей.

«Работа медицинских учреждений переведена на плановый режим работы оказания медицинских услуг. Наряду с этим ограничения сняты не полностью. Режим повышенной готовности продлен до 30 апреля. Сохранены требования по соблюдению масочного режима, а также дезинфекции и гигиене», - напомнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Предыдущая волна спала, потому что чиновники наживавшиеся на ней разбежались по израилям, сша и европам. Но свято место пусто не бывает, подтянулись новые хапуги.

Гость||

Дебилы

Гость||

Стелс к ним прилетел

Гость||

А как готовиться?

Имя: Гость
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