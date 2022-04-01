Счастье для семей: квартиры с отделкой от «Территории жизни»

01.04.2022 | 16:05

Лучший способ выбрать из предложений застройщиков оптимальное решение - ознакомиться с отзывами покупателей.

«Мы с супругой пересмотрели много вариантов и ценовых предложений. Где-то нужно долго ждать завершения строительства, где-то покупка обходилась слишком дорого, квартиры сдавались без отделки. А здесь, в «Арбековской заставе», уже все готово - мы купили квартиру и сразу переехали. Для нас это оптимальное - я бы сказал, счастливое решение!» - поделился опытом житель «Арбековской заставы» Артем Иванов, купивший квартиру в введенном в эксплуатацию строении № 15а.

Во-первых, как отмечает Артем, не нужно думать о расходах на ремонт. Квартиры сдаются уже с готовой отделкой, кухонным модулем, сантехникой и стиральной машиной.

Во-вторых, дома введены в эксплуатацию. Например, в квартиры в строении № 15а можно сразу завозить вещи и праздновать новоселье. Соседнее строение 15Б также сдано, и здесь можно выбрать готовую квартиру.

Важно и то, что в ЖК «Арбековская застава» уже развита инфраструктура: школа, детские сады, многоуровневый паркинг, торговые галереи и пешеходная аллея с игровым оборудованием Kompan.

«В первую очередь это молодой район - много детей, молодые семьи. Здесь есть где поиграть и отдохнуть. Рядом и остановки общественного транспорта, и школа - все в шаговой доступности. А детский сад - вообще на первом этаже соседнего дома», - комментирует Артем.

Что немаловажно, сейчас квартиру в ЖК «Арбековская застава» можно приобрести по льготной ипотеке с субсидированием от застройщика на весь срок кредитования. Как отмечено на сайте Единого ресурса застройщиков РФ, льготная ипотека продолжает действовать с 1 апреля.

ГК «Территория жизни» сотрудничает со всеми ведущими банками, предлагая клиентам выгодные варианты. Очень удобно, что решение об одобрении ипотеки принимается прямо в офисе продаж в течение 5 минут. Офис ГК «Территория жизни» находится по адресу: ул. 65-летия Победы, 29, - и работает с 9:00 до 21:00 без выходных.

С ростом ключевой ставки ЦБ до 20% резко выросли ипотечные ставки на вторичное жилье (до 25%), поэтому покупать жилье в ипотеку в готовой новостройке гораздо выгоднее, чем на вторичном рынке. Например, семейная ипотека c субсидированием от ГК «Территория жизни» доступна от 1%*. К тому же стоимость отделки уже включается в ипотеку.

А для покупателей просторных двух- и трехкомнатных квартир в строениях № 15а и 15Б сейчас действует акция «Платим ипотеку за вас»**. ГК «Территория жизни» выплачивает за клиента ипотечные платежи на общую сумму до 160 000 рублей.

«В данный момент при покупке квартиры можно также порекомендовать использование действующих программ поддержки: материнский капитал, жилищные сертификаты для молодых семей, губернаторские сертификаты. Все это может использоваться при оформлении ипотеки на покупку квартиры», - комментирует, коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Покупатели квартир в «Арбековской заставе», став обладателями жилья с готовой отделкой в сданных в эксплуатацию домах, уверены в своем правильном выборе. Решения от крупнейшего пензенского застройщика - ГК «Территория жизни» - это оптимальные предложения в текущей рыночной ситуации.

ГК «Территория жизни» рекомендует выгодно вкладывать средства в самый надежный актив - готовое жилье. По всем вопросам кредитования и подбора квартиры можно обратиться по телефону единого контактного центра 8 (8412) 203-000.

*Не является публичной офертой. Кредит предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Первоначальный взнос - 20%. Заемщик должен являться участником зарплатного проекта ПАО Сбербанк. Срок кредита - 12 лет, ставка - 1% годовых на весь срок кредитования. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. В акции участвуют объекты, расположенные по адресам: Пензенская обл., г. Пенза, ул. 65-летия Победы, д. 29, Пензенская обл., г. Пенза, ул. 65-летия Победы, д. 31. Дома сданы. Подробная информация - на сайте sberbank.ru.

**Выплата производится по договору дарения с ООО «Маркетинг и консалтинг». В акции участвуют двух- и трехкомнатные квартиры, расположенные в строениях № 15а, 15Б (дома сданы в эксплуатацию): Пензенская область, г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 29, 31; в строении № 11 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Застройщик - ООО «СЗ «Т-Строй». Срок действия акции с 01.04.2022 до 30.04. 2022. Предложение ограничено. В акции участвует 20 трехкомнатных и 10 двухкомнатных квартир. Подробная информация - по телефону 8 (8412) 203-000.