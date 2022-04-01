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Общество

Пензенцы рассказали, что делает их счастливыми и несчастными на работе

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Специалисты сервиса SuperJob с 10 по 15 марта провели опрос среди жителей Пензенской области. Респондентов просили ответить на вопросы, что делает их счастливыми и несчастными на работе.

22% назвали причиной несчастливого ощущения от своего труда низкую зарплату, 16% - неблагоприятный психологический климат в коллективе. На третьем месте (11%) - отношение руководства.

По 6% опрошенных назвали в числе негативных факторов скуку и занятие нелюбимым делом, 5% - безделье на рабочем месте и график работы.

5% ответили, что вообще не желают трудиться и чувствуют себя несчастными при любых условиях труда.

А вот 13% не находят причин для того, чтобы чувствовать себя на работе несчастными.

Главные поводы для ощущения счастья - деньги и атмосфера в коллективе (27 и 26% соответственно), удовольствие от достижения поставленных целей (14%).

Комфортные условия труда назвали 8% опрошенных. Еще 9% нравится все.

5% счастливы заниматься любимым делом, по 4% назвали интересную работу, отношение начальства и ощущение, что работа приносит пользу. 3% довольны возможностью развиваться и совершенствоваться.

Также 4% заявили, что их счастье - не в работе, а 3% с иронией ответили, что счастливы в обеденный перерыв и момент окончания рабочего дня.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Зарплата делает кого счастливыми, а кого несчастными, в зависимости от размера! И начальник-дурак, тьфу!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

вот 13% не находят причин для того, чтобы чувствовать себя на работе несчастными.
Ну это чинуши-начальники, самодуры, они других несчастными делают

Гость||

Я не работаю, муж обеспечивает, так замечательно чувствую себя, супер просто!

Гость||

ввести обязательный часовой обед для всех частников при несоблюдении штраф

магазины должны работать с обедом и закрываться на обед так как было в ссср

Гость||

Счастливые из Туапсе не уезжают. Разве что в соседний Сочи. Но в Пензу.

Гость||

Как РАБ-ота может делать счастливым?!

Как!?

Кто напишет,что он ЛЮБИТ свою работу-это от чёрта лукавого.Работу нельзя любить.Нельзя любить по одной простой причине,как нельзя любить колбасу,пиво,-это просто неодушевлённый предмет.Любить можно маму,папу,сына,дочь,сестру,брата,бабушку,дедушку,тётю,дядю, но не работу.Работу никто не любит.Она может нравиться.

Гость||

Гость писал(a):

магазины должны работать с обедом и закрываться на обед так как было в ссср
Не должны,но это необходимо сделать ОБЯЗАННЫМ.

Гость||

Любить?Хозяин:Завтра,что б до 4 (утра),выехал из Пензы,в 9 часов,что был в Липецке,загрузишь.В 3 часа в Пензе,часть выгрузишь,дозагрузишь на РЭХТе и в Ломов,из Ломова по косенькой в Тамбов.Какой обед?Пока едешь перекусишь,дорога длинная

Гость||

За зп в 50 тыс ее можно любить,увы,такого нет

Имя: Гость
Комментарий:

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