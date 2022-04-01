Пензенцы рассказали, что делает их счастливыми и несчастными на работе

Специалисты сервиса SuperJob с 10 по 15 марта провели опрос среди жителей Пензенской области. Респондентов просили ответить на вопросы, что делает их счастливыми и несчастными на работе.
22% назвали причиной несчастливого ощущения от своего труда низкую зарплату, 16% - неблагоприятный психологический климат в коллективе. На третьем месте (11%) - отношение руководства.
По 6% опрошенных назвали в числе негативных факторов скуку и занятие нелюбимым делом, 5% - безделье на рабочем месте и график работы.
5% ответили, что вообще не желают трудиться и чувствуют себя несчастными при любых условиях труда.
А вот 13% не находят причин для того, чтобы чувствовать себя на работе несчастными.
Главные поводы для ощущения счастья - деньги и атмосфера в коллективе (27 и 26% соответственно), удовольствие от достижения поставленных целей (14%).
Комфортные условия труда назвали 8% опрошенных. Еще 9% нравится все.
5% счастливы заниматься любимым делом, по 4% назвали интересную работу, отношение начальства и ощущение, что работа приносит пользу. 3% довольны возможностью развиваться и совершенствоваться.
Также 4% заявили, что их счастье - не в работе, а 3% с иронией ответили, что счастливы в обеденный перерыв и момент окончания рабочего дня.
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Зарплата делает кого счастливыми, а кого несчастными, в зависимости от размера! И начальник-дурак, тьфу!