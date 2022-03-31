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Общество

Красивый дом пропадает: пензячку беспокоит судьба здания у аэропорта

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Пензячку Людмилу Арзамасцеву заинтересовала судьба трехэтажного дома на улице Центральной, 18а, расположенного неподалеку от аэропорта.

«Такой красивый дом пропадает. 6 лет хожу мимо, и никаких изменений нет. Двери открыты. Окна разбиты. Заходи, кто хочешь, и делай, что знаешь. А ведь можно его сделать полезным. Он стоит рядом с гостиницей «Аэро», - написала женщина под одним из постов губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

Через некоторое время Людмила получила ответ от представителя правительства Пензенской области.

«Здание является частной собственностью, представляет собой объект незавершенного строительства и не является объектом культурного наследия. Собственник здания вправе делать с ним все, что ему будет угодно на праве собственности, праве, закрепленном в законе.

Хотелось бы добавить, что, к сожалению, согласно Федеральному закону в реестр могут быть включены выявленные объекты культурного наследия, со времени возникновения или с даты создания которых (либо с даты исторических событий, с которыми такие объекты связаны), прошло не менее сорока лет. И под этот закон часто не подпадают старинные и уникальные частные застройки, судьбу которых решают их владельцы», - гласит адресованное Людмиле сообщение.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото Людмилы Арзамасцевой
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Гость||

причем тут про культурное наследие то??? просто хороший добротный дом стоит и разваливается....

Гость||

Отписались. Хозяин отсутствует у нас вот так все и течет.

Имя: Гость
Комментарий:

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