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Общество

Дом культуры на улице Дружбы может преобразиться к 2026 году

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Дом культуры на Шуисте в Пензе, возможно, отремонтируют. О перспективах преображения здания сообщили в областном правительстве.

На странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пензенец Иван поинтересовался судьбой ДК на улице Дружбы. «Что-то опять затишье, не слышно. Культура работает еще?» - спросил горожанин.

Представитель регионального правительства сообщил, что для проведения ремонтных работ требуется проектно-сметная документация, которая затем должна пройти госэкспертизу.

«Данный вопрос планируется решить в 2022-2023 году. После этого возможно будет начать ремонтные работы, предварительно запланированные на 2024-2025 год», - пояснили пензенцу.

В ноябре 2021 года тему ремонта ДК на Шуисте поднял на странице губернатора в соцсети другой горожанин.

В ответе сотрудника Управления культуры г. Пензы говорилось, что деньги на разработку проектно-сметной документации должны были направить в 2021-м, однако помешал коронавирус. Областные бюджетные средства перераспределили, часть их выделили на борьбу с эпидемией.

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Гость||

А Дон баССцам оне уже перечислили?

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