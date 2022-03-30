В Пензе попросили навести порядок в работе агрегаторов такси

30.03.2022 | 09:36

Власти Пензенской области попросили оптимизировать работу такси. Один из местных жителей опубликовал обращение к губернатору Олегу Мельниченко на его официальной странице во «ВКонтакте».

«Наведите порядок с работой агрегаторов такси в Пензе или гоните их из нашего города, люди скоро драться начнут из-за такого динамического ценообразования. Утром люди платят двойную цену, а днем треть цены», - констатировал интернет-пользователь.

В качестве примера он привел факт, когда пассажир вызвал такси, чтобы доехать от ЦУМа до дома № 9 на улице Куприна (расстояние между главными входами - менее 200 м), не запачкав обувь, и заплатил за поездку 50 рублей.

По данным на 9:30 30 марта, на обращение никто не ответил.

Пензенские таксисты нередко жалуются на механизмы ценообразования. В социальных сетях они критикуют не только агрегаторы, но и коллег, которые берут заказы по минимальной стоимости.

С другой стороны, работа такси в Пензе устраивает не всех пассажиров. Люди рассказывают о немотивированных отказах от поездок, беспорядке в салонах машин. Брендированные автомобили регулярно попадают в ДТП.