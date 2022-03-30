В Кузнецке к ремонту моста через железную дорогу приступят в мае

30.03.2022 | 16:50

Капитальный ремонт пешеходного моста через железную дорогу на улице Свердлова в Кузнецке пройдет в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Управление капитального строительства заключило муниципальный контракт со специализированной организацией ООО «Лидер». Стоимость работ составит 71 млн 238 тыс. рублей. Из них 24 млн 221 тыс. - средства бюджета Пензенской области, а 11 млн 398 тыс. рублей - доля городского бюджета.

Согласно контракту работы должны быть выполнены в срок до 10 октября 2022 года. На время их проведения движение по мосту будет закрыто.

Подрядчик намерен начать ремонт уже в начале мая. Будут заменены ограждения, обновлены лестничные марши, благоустроена прилегающая территория.

«Данный пешеходный мост через железную дорогу 1963 года постройки связывает юго-западную часть с центром города», - уточнили в мэрии Кузнецка.