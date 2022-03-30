Сетевое издание|18+|Среда|30 мар 2022|17:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Кузнецке к ремонту моста через железную дорогу приступят в мае

Печать
Telegram

Капитальный ремонт пешеходного моста через железную дорогу на улице Свердлова в Кузнецке пройдет в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Управление капитального строительства заключило муниципальный контракт со специализированной организацией ООО «Лидер». Стоимость работ составит 71 млн 238 тыс. рублей. Из них 24 млн 221 тыс. - средства бюджета Пензенской области, а 11 млн 398 тыс. рублей - доля городского бюджета.

Согласно контракту работы должны быть выполнены в срок до 10 октября 2022 года. На время их проведения движение по мосту будет закрыто.

Подрядчик намерен начать ремонт уже в начале мая. Будут заменены ограждения, обновлены лестничные марши, благоустроена прилегающая территория.

«Данный пешеходный мост через железную дорогу 1963 года постройки связывает юго-западную часть с центром города», - уточнили в мэрии Кузнецка.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото gorodkuzneck.ru
0
0
0
 
Гость||

Кузнецк к чему готовят? Не к добру все новости из Кузнецка...У нас год назад постоянно были новости про любителя макарошек,сливового варенья,как снег чисти и проч...

А вон как всё обернулось.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте