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Общество

В выходные в Пензенской области потеплеет до плюс 16 градусов

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Жителей Пензенской области ждет потепление до плюс 11-16 градусов. По-весеннему высокую температуру воздуха метеорологи обещают в субботу, 2 апреля.

Согласно данным на сайте gismeteo.ru, начиная со среды температура воздуха станет повышаться. Например, 30 марта синоптики обещают плюс 3 днем и минус 1 ночью, 31-го - плюс 8 и минус 1 соответственно, 1 апреля - плюс 11 и плюс 6 градусов.

В эти дни возможен дождь и ветер от 10 до 20 м/с.

2 апреля ожидается переменная облачность, высока вероятность осадков. Днем воздух прогреется до плюс 16 градусов, ночью температура опустится до плюс 10.

3 апреля прогнозируется дождь, плюс 12 днем и плюс 2 ночью. Синоптики предупреждают, что затем в области ожидается небольшое похолодание.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Ништяк

Гость||

Погода сама себя не может понять.

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