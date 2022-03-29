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Общество

В регионе за сутки подтвердилось менее 300 случаев коронавируса

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Во вторник, 29 марта, в Пензенской области зафиксировали 291 случай коронавирусной инфекции. 45 заразившихся госпитализированы.

28-го числа подтвердилось 304 случая COVID-19, 27-го - 313, 26-го - 338.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, в суточную статистику заболеваемости вошли Пенза (203 новых пациента), Никольский (33), Городищенский (14), Бессоновский (12) районы.

Менее 10 случаев выявили в Бековском, Пензенском (по 7) районах, ЗАТО Заречный (6), Пачелмском (4), Малосердобинском (3), Каменском и Кузнецком (по 1) районах.

Всего с начала эпидемии в регионе коронавирус подтвердили у 178 064 пациентов. Выздоровело 164 493 человека (+986 выписано за сутки), скончались 5 575 (+8).

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Гость||

коровирос отступает.

Гость||

Гость писал(a):

коровирос отступает.
Ваксёры-паникёры тоже...

Гость||

А померло 8 они что не привитые были?

Гость||

Скукота

Гость||

Заканчивайте

Имя: Гость
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