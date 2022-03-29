В регионе за сутки подтвердилось менее 300 случаев коронавируса

29.03.2022 | 13:14

Во вторник, 29 марта, в Пензенской области зафиксировали 291 случай коронавирусной инфекции. 45 заразившихся госпитализированы.

28-го числа подтвердилось 304 случая COVID-19, 27-го - 313, 26-го - 338.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, в суточную статистику заболеваемости вошли Пенза (203 новых пациента), Никольский (33), Городищенский (14), Бессоновский (12) районы.

Менее 10 случаев выявили в Бековском, Пензенском (по 7) районах, ЗАТО Заречный (6), Пачелмском (4), Малосердобинском (3), Каменском и Кузнецком (по 1) районах.

Всего с начала эпидемии в регионе коронавирус подтвердили у 178 064 пациентов. Выздоровело 164 493 человека (+986 выписано за сутки), скончались 5 575 (+8).