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Общество

В 2022 году в Пензе не будут обновлять парк автобусов

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В 2022 году обновлять парк автобусов, курсирующих по маршрутам № 54, 66, 70 и 82с, не планируется.

Об этом стало известно в понедельник, 28 марта, из документа, поступившего в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» из регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи.

Уточняется, что сейчас на линиях работает 117 автобусов большого класса. Эти же машины продолжат доставлять пензенцев в пункты назначения.

«В рамках реализации транспортной реформы в ноябре текущего года планируется приобретение автобусов большого класса для нужд муниципального автотранспортного предприятия города Заречного», - говорится в документе, подписанном министром Сергеем Балакиным.

Ранее сообщалось о передаче зареченского «Автотранса» в собственность региона в связи с транспортной реформой, которая подразумевает создание единой маршрутной системы, включающей Пензу, Заречный, Пензенский, Мокшанский и Бессоновский районы.

Заречному досталось 40 машин от «Мосгортранса» (часть уже прибыли, другие еще нет). Какое-то время они использовались в столице и были списаны, однако их состояние гораздо лучше тех, что курсируют по Заречному. Первый московский автобус вышел на линию в закрытом городе 18 февраля.

Закупка нового транспорта обсуждалась в региональном правительстве в феврале 2022 года. Тогда пояснялось, что первая партия пассажирских машин должна быть приобретена до 3 ноября.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Ну что, съели, буртасня? Готовьте полтос за маршрутку!

Гость||

Вот как Москва переживает о своих пассажирах,аПенза???

Гость||

что за бред, хлам на помойку а вместо него закупить новенькие импортные автобусы, комфортабельные, неужели Пензенцы платя такую цену за проезд не достойны комфортных поездок по городу, почему занимаются б/у, что мы бомжи какие то?

Гость||

Троллейбусы обновили уже. Гады продажные.

Гость||

все с ними понятно

Гость||

Ну не зря же фома лексус 570 и мерс новому задарил.

Гость||

Гость писал(a):

Троллейбусы обновили уже. Гады продажные.
Они же ездят.

Гость||

Вы за это проголосовали!

Гость||

БЕЛГОРОД, 4 марта. Новые 100 автобусов марки "ЛиАЗ" для нужд общественного транспорта поступили в Белгородскую область. Общая стоимость закупки составила почти 1,5 млрд рублей, сообщил журналистам в пятницу губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородскую область поступили 100 новых автобусов большого класса. Все они работают на природном газе, укомплектованы кондиционерами, валидаторами, информационными табло и системами видеонаблюдения, в том числе внутри салона. Кроме того, для удобства маломобильных пассажиров предусмотрены раскладные пандусы, которые выдерживают нагрузку до 350 кг", - пояснил Гладков.

Гость||

Гость писал(a):

"В Белгородскую область поступили 100 новых автобусов большого класса. Все они работают на природном газе, укомплектованы кондиционерами, валидаторами, информационными табло и системами видеонаблюдения, в том числе внутри салона. Кроме того, для удобства маломобильных пассажиров предусмотрены раскладные пандусы, которые выдерживают нагрузку до 350 кг", - пояснил Гладков.
В Белгороде при оплате проезда пассажиры отдают 20 рублей по карте и 25 рублей при оплате наличными деньгами.

Гость||

Гость писал(a):

В Белгороде при оплате проезда пассажиры отдают 20 рублей по карте и 25 рублей при оплате наличными деньгами.
Полтос! Не меньше полтоса долен быть проезд в Пензе, что на маршрутке, что в автобусе.

Гость||

Жителей Пензы будут отслеживать через видеокамеры установленные в автобусах и на остановках! А еще и на подъезды камер навесят! Следующий этап отмена бумажных денег! И все! Последний может выключить свет! Здравствуй новый мир! Такая цель и была поставлена губернаторам!

Гость||

Дело не в деньгах а в контроле над населением

Гость||

Гость писал(a):

В Белгороде при оплате проезда пассажиры отдают 20 рублей по карте и 25 рублей при оплате наличными деньгами.
Не может быть!

Гость||

Надо троллейбусы развивать.

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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