В 2022 году в Пензе не будут обновлять парк автобусов

28.03.2022 | 16:00

В 2022 году обновлять парк автобусов, курсирующих по маршрутам № 54, 66, 70 и 82с, не планируется.

Об этом стало известно в понедельник, 28 марта, из документа, поступившего в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» из регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи.

Уточняется, что сейчас на линиях работает 117 автобусов большого класса. Эти же машины продолжат доставлять пензенцев в пункты назначения.

«В рамках реализации транспортной реформы в ноябре текущего года планируется приобретение автобусов большого класса для нужд муниципального автотранспортного предприятия города Заречного», - говорится в документе, подписанном министром Сергеем Балакиным.

Ранее сообщалось о передаче зареченского «Автотранса» в собственность региона в связи с транспортной реформой, которая подразумевает создание единой маршрутной системы, включающей Пензу, Заречный, Пензенский, Мокшанский и Бессоновский районы.

Заречному досталось 40 машин от «Мосгортранса» (часть уже прибыли, другие еще нет). Какое-то время они использовались в столице и были списаны, однако их состояние гораздо лучше тех, что курсируют по Заречному. Первый московский автобус вышел на линию в закрытом городе 18 февраля.

Закупка нового транспорта обсуждалась в региональном правительстве в феврале 2022 года. Тогда пояснялось, что первая партия пассажирских машин должна быть приобретена до 3 ноября.