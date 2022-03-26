В Пензенской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с, снег и дождь

26.03.2022 | 11:28

В воскресенье, 27 марта, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает главное управление МЧС региона со ссылкой на Пензенский гидрометеоцентр.

«Ожидаются порывы западного ветра до 20 м/с», - предупреждают спасатели. Они рекомендуют не выходить без лишней надобности из зданий и взять детей под особый контроль. На улице же при усилении ветра укрываться лучше в подземном переходе или подъезде, но никак не у стен домов, так как с крыши может упасть кровельный материал.

«Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», - напоминают в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, Госавтоинспекция Пензенской области предупреждает: в ближайшие дни ожидаются осадки в виде дождя и снега.

«Погодные изменения оказывают значительное влияние на движение любого автомобиля, на восприятие обстановки водителем. Во время выпадения осадков предметы кажутся более отдаленными, чем в действительности. Влага на дорожном полотне серьезно снижает коэффициент сцепления колес с дорогой, что значительно ухудшает управляемость транспортного средства. Это должен учитывать каждый участник дорожного движения», - напоминают сотрудники ГИБДД.

Водителей просят правильно выбирать скорость, дистанцию и боковой интервал, не совершать резких маневров и перестроений, а при приближении к светофорам и переходам снизить скорость и повысить внимание.

Также в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области просят пешеходов пересекать проезжую часть только по переходам и использовать светоотражающие элементы в темное время суток, поскольку они увеличивают видимое расстояние от автомобиля до пешехода до 300 м.