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Общество

В Пензенской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с, снег и дождь

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В воскресенье, 27 марта, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает главное управление МЧС региона со ссылкой на Пензенский гидрометеоцентр.

«Ожидаются порывы западного ветра до 20 м/с», - предупреждают спасатели. Они рекомендуют не выходить без лишней надобности из зданий и взять детей под особый контроль. На улице же при усилении ветра укрываться лучше в подземном переходе или подъезде, но никак не у стен домов, так как с крыши может упасть кровельный материал.

«Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», - напоминают в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, Госавтоинспекция Пензенской области предупреждает: в ближайшие дни ожидаются осадки в виде дождя и снега.

«Погодные изменения оказывают значительное влияние на движение любого автомобиля, на восприятие обстановки водителем. Во время выпадения осадков предметы кажутся более отдаленными, чем в действительности. Влага на дорожном полотне серьезно снижает коэффициент сцепления колес с дорогой, что значительно ухудшает управляемость транспортного средства. Это должен учитывать каждый участник дорожного движения», - напоминают сотрудники ГИБДД.

Водителей просят правильно выбирать скорость, дистанцию и боковой интервал, не совершать резких маневров и перестроений, а при приближении к светофорам и переходам снизить скорость и повысить внимание.

Также в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области просят пешеходов пересекать проезжую часть только по переходам и использовать светоотражающие элементы в темное время суток, поскольку они увеличивают видимое расстояние от автомобиля до пешехода до 300 м.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

что, так сильно завернет, что опять колеса переобувать? Только сегодня с утра колеса скинул зимние...

Гость||

Что диктуется погодой То и надо считать модой. А она даёт уклон В пользу тёплых панталон.

Гость||

Умом погоду не понять,

Простым прибором не измерить.

Нельзя погоду предсказать -

В погоду можно только верить.

Гость||

Дэвушка Дэвушка я тэба Люблу

Тока вытри Дэвушка под носом Соплю

У нэё Зэлёный нэ хороший вид

Может непривитая...

Амикрон Ковид!!!!

Гость||

В марте и снег? Да вы чтоооооо?

Гость||

Гость писал(a):

Только сегодня с утра колеса скинул зимние...
Молодец, так тебе и надо, придурок)))

Гость||

Да, Дураков в России лет на сто припасено

Гость||

Басенко и компанию персонально предупредили , а то у них все неожиданность.

Гость||

Что говори, что не говори, все равно бесстолковы и те и другие. Начинайте считать аварии и наезды. Поэтому так подробно и в красках описывают погоду в воскресенье!

Имя: Гость
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