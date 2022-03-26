Новый корпус Губернского лицея в Пензе обещают сдать в конце весны

26.03.2022 | 11:59

В Пензе завершается строительство нового корпуса Губернского лицея. Сейчас работы по его возведению выполнены на 75%.

Полностью готова коробка здания, заканчивается настил кровли, ведется монтаж сантехники, электрики, вентиляции, идут отделочные работы.

Во дворе лицея еще в прошлом году появились футбольное поле и баскетбольная площадка, были заасфальтированы дорога вокруг здания и пешеходные дорожки.

О строительстве нового корпуса Губернского лицея стало известно в июне 2020 года. Новый корпус лицея представляет собой трехэтажное здание общей площадью более пяти тысяч квадратных метров, расположенное севернее существующего.

«Первый этаж здания частично займет столовая, которая сможет вместить 330 человек. На втором этаже оборудуют кабинеты и лаборатории. В больших и просторных коридорах и холлах разместятся зоны рекреации», - рассказали в Министерства строительстве и дорожного хозяйства Пензенской области.

Летом 2021 года жительница Западной Поляны, где расположен лицей, пожаловалась на ночной шум на стройплощадке, мешающий местным жителям спокойно спать.

В этом году такой ситуации быть не должно: в пресс-службе минстроя сообщили, что новый корпус лицея планируют сдать в эксплуатацию в конце весны.