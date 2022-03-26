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Общество

Новый корпус Губернского лицея в Пензе обещают сдать в конце весны

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В Пензе завершается строительство нового корпуса Губернского лицея. Сейчас работы по его возведению выполнены на 75%.

Полностью готова коробка здания, заканчивается настил кровли, ведется монтаж сантехники, электрики, вентиляции, идут отделочные работы.

Во дворе лицея еще в прошлом году появились футбольное поле и баскетбольная площадка, были заасфальтированы дорога вокруг здания и пешеходные дорожки.

О строительстве нового корпуса Губернского лицея стало известно в июне 2020 года. Новый корпус лицея представляет собой трехэтажное здание общей площадью более пяти тысяч квадратных метров, расположенное севернее существующего.

«Первый этаж здания частично займет столовая, которая сможет вместить 330 человек. На втором этаже оборудуют кабинеты и лаборатории. В больших и просторных коридорах и холлах разместятся зоны рекреации», - рассказали в Министерства строительстве и дорожного хозяйства Пензенской области.

Летом 2021 года жительница Западной Поляны, где расположен лицей, пожаловалась на ночной шум на стройплощадке, мешающий местным жителям спокойно спать.

В этом году такой ситуации быть не должно: в пресс-службе минстроя сообщили, что новый корпус лицея планируют сдать в эксплуатацию в конце весны.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость||

Быстро вы ребята к рукам прибрали здание, не принадлежащее Губернскому лицею! Деньги выделялись для строительства образовательного центра Сириус, в котором должны были заниматься дети не только Пензенской области, но и ближайших областей! В Сочи так продолжают ездить дети со всей России, а вы прихватили к и так не обделённым ученикам Губернского

Гость||

Губернский помнится банк был Губернский у нас в городишки

Гость||

На ГПЗ-24 когда новую школу построят? Уже лет 10 каждый год обещают, а воз и ныне там. В переполненной 77 школе по 10 параллельных классов учится. Никакой санитарии, школа просто скоро лопнет от перенасыщения учеников. Кому нужен только этот губернский лицей? Какой чиновник его протянул в ущерб интересам жителей ул. Антонова?

Гость||

Гость писал(a):

Кому нужен только этот губернский лицей?
не забывайте чьи детки там учатся!)))) внуки, племянники, дети, как же им бедным в обычных школах учиться!

Хромой Гончар||

В столовой отлично можно поминки справлять. Недалеко от аллеи почёта.

Гость||

В Заре тоже школа скоро лопнет. Там дышать нечем.

Гость||

77 школа уже не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Учеников полно, классы переполнены по 40человек и более. Где же власть, депутаты? Когда, наконец, решение примут...

Гость||

Все дети, внуки и племянники в 44 гимназии....

Гость||

Когда восстановят все изувеченное рядом? Все перепахали по осени и бросили. Грязь, месиво. Все деревья вырубили. Гении непризнанные.

Гость||

Так вот ты какое новое гнездо Воронкова.

Имя: Гость
Комментарий:

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