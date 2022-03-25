В Пензе семья отказалась платить за вывоз мусора и делает все сама

25.03.2022 | 18:58

Семья Галины Ушаковой проводит собственную «мусорную реформу». Жители частного сектора отказались заключать договор на вывоз твердых коммунальных отходов. Они сортируют свои: в один мешок - пластик, в другой - стекло, в третий - металл, пищевые - курам, те как саранча все подчищают.

«Мы сами вывозим. По договору - это определенные обязательства кого-то перед кем-то. Почему я должна нести какие-то обязательства? У сына был выходной, я четыре мешка своего мусора набила и отвезла во вторсырье, а они нам хотели платить. Я говорю: мне не надо, за 30 рублей я не буду с вами договор заключать. У меня зафиксировали, что «Галина Михайловна привезла четыре килограмма ПЭТ». Или, там, шесть килограммов стеклотары», - рассказала жительница Пензы Галина Ушакова.

В частном секторе мусоровоз собирает пакеты у домов по вторникам и пятницам. Ушаковы за минувшие годы не выставили ни одного.

С января 2019-го в стране начала действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Региональный оператор забирает и вывозит на полигон ТКО и крупногабаритный мусор, население оплачивает услугу по тарифу: в Пензе в многоквартирных домах - 3 рубля 23 копейки с квадратного метра, в частном секторе - 77 рублей 24 копейки с человека.

Заключать договор граждан обязывает федеральный закон № 89.

«Если потребитель не приходит, он заключается в силу закона. Если потребитель пришел и захотел письменно его подписать - пожалуйста, такую возможность тоже предоставляем», - пояснил начальник юридического отдела «Управления благоустройства и очистки» Евгений Купцов.

Квитанции Ушаковым приходят, на четверых - 308 рублей 76 копеек ежемесячно плюс долг в несколько тысяч. В ответ Галина Михайловна предъявляет акты на сданный в переработку мусор. То есть семья ничем не обременила регионального оператора.

«За два года, наверное, 200 килограммов я вывезла (с четырех человек). У меня все записано», - заявила Галина.

Попытаться оспорить претензию регионального оператора Ушаковым предлагается через суд. «Управление благоустройства и очистки» тоже туда собирается - взыскивать задолженность.