Сетевое издание|18+|Суббота|26 мар 2022|20:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензе семья отказалась платить за вывоз мусора и делает все сама

Печать

Семья Галины Ушаковой проводит собственную «мусорную реформу». Жители частного сектора отказались заключать договор на вывоз твердых коммунальных отходов. Они сортируют свои: в один мешок - пластик, в другой - стекло, в третий - металл, пищевые - курам, те как саранча все подчищают.

«Мы сами вывозим. По договору - это определенные обязательства кого-то перед кем-то. Почему я должна нести какие-то обязательства? У сына был выходной, я четыре мешка своего мусора набила и отвезла во вторсырье, а они нам хотели платить. Я говорю: мне не надо, за 30 рублей я не буду с вами договор заключать. У меня зафиксировали, что «Галина Михайловна привезла четыре килограмма ПЭТ». Или, там, шесть килограммов стеклотары», - рассказала жительница Пензы Галина Ушакова.

В частном секторе мусоровоз собирает пакеты у домов по вторникам и пятницам. Ушаковы за минувшие годы не выставили ни одного.

С января 2019-го в стране начала действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Региональный оператор забирает и вывозит на полигон ТКО и крупногабаритный мусор, население оплачивает услугу по тарифу: в Пензе в многоквартирных домах - 3 рубля 23 копейки с квадратного метра, в частном секторе - 77 рублей 24 копейки с человека.

Заключать договор граждан обязывает федеральный закон № 89.

«Если потребитель не приходит, он заключается в силу закона. Если потребитель пришел и захотел письменно его подписать - пожалуйста, такую возможность тоже предоставляем», - пояснил начальник юридического отдела «Управления благоустройства и очистки» Евгений Купцов.

Квитанции Ушаковым приходят, на четверых - 308 рублей 76 копеек ежемесячно плюс долг в несколько тысяч. В ответ Галина Михайловна предъявляет акты на сданный в переработку мусор. То есть семья ничем не обременила регионального оператора.

«За два года, наверное, 200 килограммов я вывезла (с четырех человек). У меня все записано», - заявила Галина.

Попытаться оспорить претензию регионального оператора Ушаковым предлагается через суд. «Управление благоустройства и очистки» тоже туда собирается - взыскивать задолженность.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 
Гость||

Вот делать не чего, как по мне я лучше заплачу чем у меня во дворе свинарник будет, а так два раза в неделю выкинул без всякой суеты и норм.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Попытаться оспорить претензию регионального оператора Ушаковым предлагается через суд. «Управление благоустройства и очистки» тоже туда собирается - взыскивать задолженность.
Вряд ли суд у регоператора выиграют, но прецедент интересный будет.

Гость||

Какой-то чудила придумал платеж с квадратеого метра, а если там живет один человек! С котеджами все понятно ведь правила оплаты и принимали те кто живет в котеджах!

Гость||

Как можно считать плату с площади? Какая разница сколько метров занимает человек? Ест и живет он одинаково как на 5 так и на 50 метрах. Получается, что одинокий пенсионер в 2-х комнатной квартире намусорит больше, чем семья из 4-х человек в однокомнатной? Глупость неимоверная! Тем более, если в семье дети, то и мусора больше, и при чем тут вообще метраж? Я одиноко проживающий пенсионер плачу 450 руб. в месяц, а соседи трое платят в 2 раза меньше. Не стыдно такие тарифы устанавливать?

Гость||

Я тоже готов так делать, разрешите законодательно так делать

Гость||

Гость писал(a):

Как можно считать плату с площади? Какая разница сколько метров занимает человек? Ест и живет он одинаково как на 5 так и на 50 метрах. Получается, что одинокий пенсионер в 2-х комнатной квартире намусорит больше, чем семья из 4-х человек в однокомнатной? Глупость неимоверная! Тем более, если в семье дети, то и мусора больше, и при чем тут вообще метраж? Я одиноко проживающий пенсионер плачу 450 руб. в месяц, а соседи трое платят в 2 раза меньше. Не стыдно такие тарифы устанавливать?
Мне тоже такой тариф не понятен. Разве метры мусор производят?

Гость||

Гость писал(a):

Какой-то чудила придумал платеж с квадратеого метра, а если там живет один человек!
Хотелось бы знать кто это? и чем руководствовался? И почему с ним согласились? Это по всей России так?

Гость||

Гость писал(a):

Разве метры мусор производят?
Получается какой-то скрытый налог на недвижимость. И непонятно кому уходит

Гость||

Хотелось бы знать кто это? и чем руководствовался? И почему с ним согласились? Это по всей России так?

Так проще собирать деньги.....(выписался,умер,прописался-зачем им этот геморрой,а это м* и все.....

Гость||

У МЕНЯ ДРУГОЙ ВОПРОС: как они производят пластик и металл..? То есть индивидуальные предприниматели?

Гость||

Вы не платите налоги.

Гость||

А я так скажу. Хранить кое-как непонятно где отходы, перевозить отходы, непойми как непойми кем непойми на чем - это в 21 веке как-то некрасиво...

Гость||

Управление благоустройства и очистки сами мутят что-то.Какая разница я сам вывезу свой мусор или управление по благоустройству.Этим только сорвать куш.

Гость||

Главное не в мусоре,а в денежках.. Как и договор на обслуживание вго,..де-факто ноль, де-юре плати.

Гость||

А у нас в лифте квадратные метры ездят,если верить документам.)))

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте