В Заречном из-за всплеска COVID еще две школы переведут на дистанционку

25.01.2022 | 11:46

В Заречном еще две школы переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщает портал «Город Z» со ссылкой на начальника департамента образования Елену Аникину.

С понедельника, 24 января, уроки онлайн проводятся для учеников 226-й школы. 26-го числа в дистанционном формате будут заниматься дети из гимназии № 216 «Дидакт» и большого корпуса школы № 225.

По данным на утро 25 января, в Заречном коронавирус выявлен у 88 школьников, восемь классов распущены на карантин.

«Также по решению оперативного коронавирусного штаба до нормализации эпидемиологической обстановки в Заречном приостановлены коллективные занятия в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования», - добавляет портал.

О переходе школ на дистанционный формат обучения задумались в Кузнецке. Специалисты отметили в городе подъем заболеваемости среди учеников. На карантин закрыто 25 классов.

«Поэтому сегодня и завтра смотрим: если у нас в каких-то школах много классов пойдет на карантин, мы, возможно, будем на какое-то время приостанавливать образовательный процесс. Видимо, мы без этой меры не обойдемся», - подчеркнул мэр Кузнецка Сергей Златогорский на совещании 24 января.