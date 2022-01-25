В Заречном из-за всплеска COVID еще две школы переведут на дистанционку

В Заречном еще две школы переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщает портал «Город Z» со ссылкой на начальника департамента образования Елену Аникину.
С понедельника, 24 января, уроки онлайн проводятся для учеников 226-й школы. 26-го числа в дистанционном формате будут заниматься дети из гимназии № 216 «Дидакт» и большого корпуса школы № 225.
По данным на утро 25 января, в Заречном коронавирус выявлен у 88 школьников, восемь классов распущены на карантин.
«Также по решению оперативного коронавирусного штаба до нормализации эпидемиологической обстановки в Заречном приостановлены коллективные занятия в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования», - добавляет портал.
О переходе школ на дистанционный формат обучения задумались в Кузнецке. Специалисты отметили в городе подъем заболеваемости среди учеников. На карантин закрыто 25 классов.
«Поэтому сегодня и завтра смотрим: если у нас в каких-то школах много классов пойдет на карантин, мы, возможно, будем на какое-то время приостанавливать образовательный процесс. Видимо, мы без этой меры не обойдемся», - подчеркнул мэр Кузнецка Сергей Златогорский на совещании 24 января.
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